Wat is anno 2022 nog echt een supersnelle acceleratietijd? Als zelfs middenklassers al sneller dan 4 seconden van 0 naar 100 km/h sprinten moet je als supercarfabrikant toch echt met een sprinttijd van onder de 3 seconden aankomen. De ontwikkelingen gaan zo snel dat we een van onze autozoektools in Carbase zelfs maar moeten aanpassen.

Elke maand maken we op de AutoWeek-redactie wel kennis met elektrische nieuwkomers die verbluffend snel accelereren. Zo is er van de Smart #1 een Brabus-versie die in 3,9 tellen het bekende 0-100-sprintje afraffelt. Laatst reden we de Nio ET7, die het in 3,8 seconden doet. Tijden die nog niet eens zo lang geleden gehaald werden met een supercar of een zwaar opgepompte SUV.

Natuurlijk, het zal als berijder van zo’n rappe sprinter nooit helemaal wennen. Elke keer wanneer je als Tesla Model 3 Performance-rijder weer een keer in 3,3 seconden van 0 naar 100 zoeft, zul je denken: wat bizar eigenlijk!

Hoeveel snelle sprinters er tegenwoordig zijn, zien we terug bij een zekere zoekfunctie in Carbase op deze site. Je kunt daar bij het zoeken naar een auto ook invullen wat de 0-100-tijd moet zijn. Sneller dan 5 seconden is de hoogste inzet, tenminste, op dit moment nog. Zetten we bij die mogelijkheid het bouwjaar op 2012-2012, dus alleen auto’s die tien jaar geleden nieuw in de prijslijst stonden, dan kom je uit op 450 uitvoeringen. Let wel, hier moet eigenlijk nog een filter overheen, want vaak zijn het diverse uitrustingsvarianten van dezelfde aandrijflijn, en koetswerkvarianten zijn daar ook nog niet uitgehaald.

Passen we in de zoekopdracht het bouwjaar aan, dus we zetten dat op 2022-2022 dan levert het maar liefst 1.967 uitvoeringen op die in minder dan 5 seconden van 0 naar 100 sprinten. Ook daar moet je dus nog even dezelfde filters op loslaten maar het geeft aan hoe de acceleratietijden in tien jaar zijn toegenomen.

Extra filter: 0-100 onder 4 of zelfs 3 seconden

En het leert ons nog een ding: we moeten een extra filter toevoegen, namelijk de mogelijkheid te zoeken op 0-100-tijden onder de vier seconden en misschien zelfs wel drie seconden. We gaan het opnemen met de technische mannen achter de site!