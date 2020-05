Valkuilen bij de aanschaf van een occasion: deel 2

Eerder belichtten we al de eerste vijf punten waarop je moet letten bij de aanschaf van een op het oog al perfecte occasion. Met merk, model, bouwjaar en motorisering is er niets aan de hand, maar er zijn evengoed nog een paar zaken waar je op moet letten om geen kat in de zak te kopen. Vandaag het afsluitende tweede deel.

Schade

Hoe mooi je nieuwe tweedehands ook oogt, er is altijd kans dat hij op een bepaald moment in zijn bestaan schade heeft gehad. Een kapotte bumper of een verkreukeld spatbord maakt natuurlijk niet veel uit, maar als een auto zware schade heeft gehad, is het risico aanwezig dat dit in de loop van de jaren weer gaat opspelen. De structuur van de auto is dan aangetast geweest. Graaf dus gerust in het schadeverleden van een auto en controleer ook zelf op ongelijke naden, roest op rare plekken en lekkage. Overigens is er schadeherstel in soorten en maten: het kan ontzettend slecht zijn uitgevoerd, maar er zijn ook bedrijven die auto’s prachtig repareren en spuiten.

Import

Heb je een auto op het oog die nieuw in het buitenland is geleverd? Houd dan je ogen extra open. Bij zo’n constructie zijn er veel mogelijkheden om te knoeien. Op het moment dat zo’n auto statenloos is, kan er met de kilometerstand worden gerommeld en kunnen schades worden opgelapt. Verder komt het best vaak voor dat handelaren onderhoudsgeschiedenissen vervalsen door verkeerde onderhoudsboekjes bij de auto mee te geven. Ook zien we vaak importauto’s staan die zijn uitgevoerd met motoren en specificaties die niet in Nederland zijn geleverd, al hoeft dat natuurlijk geen probleem te zijn. Hou ons ten goede: een importauto is niet altijd een slechte keuze. Sterker nog: er kunnen regelrechte juweeltjes tussen zitten. Wees echter wel extra voorzichtig.

Hoeveel eigenaren

Het is altijd verstandig om vóór aanschaf even in de geschiedenis van een auto te duiken. Het liefst koop je een auto die zo min mogelijk vorige eigenaren heeft gehad. Soms zie je auto’s te koop waarbij het lijkt of die elk jaar wel een keer van eigenaar is gewisseld. Bij iemand die een auto maar zo kort in bezit heeft, kun je er gerust van uitgaan dat hij niet heel veel aan onderhoud doet en er ook voor de rest niet heel goed voor zorgt. Ook is het dan mogelijk dat de auto een duur, moeilijk te repareren gebrek heeft waar niemand zijn handen aan durft te branden. Als je aanhoudt dat een auto gemiddeld vier tot vijf jaar bij één eigenaar is, zit je wel ongeveer goed.

Voldoet hij aan je eisen?

Misschien een inkoppertje, maar als je die occasion hebt gevonden die bij je budget past, als betrouwbaar te boek staat en een waterdichte historie heeft, ga dan nog eens goed na of hij wel bij je wensen past. Kost hij je de kop niet aan vaste lasten, is hij eigenlijk wel ruim genoeg voor de manier waarop je hem gaat gebruiken en word je gelukkig van de uitrusting die hij aan boord heeft? Niets zo vervelend als een auto voor de deur die je in een rationele bui koopt, maar waar je al na twee weken je buik van vol hebt.

