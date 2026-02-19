Vaker schade aan auto door onbekende: dit zijn je opties

Automobilisten hebben steeds vaker te maken met schade op de parkeerplaats zonder een tegenpartij aansprakelijk te kunnen stellen. Independer meldt dat het aantal parkeerschades zonder bekende veroorzaker sinds 2022 met ruim 1900 claims is toegenomen.

Je komt op de parkeerplaats en ziet ineens een grote kras, een flinke deuk of kapotte zijspiegel op je auto. Uit onderzoek van Independer op basis van cijfers van Stichting Waarborgfonds Motorverkeer blijkt dat steeds meer doorrijders geen briefje met contactgegevens onder de ruitenwisser achterlaten. Vier jaar geleden zijn er 18.094 claims voor parkeerschade ingediend. Over 2025 zijn er al ruim 20.000 claims ingediend, ofwel meer dan 50 per dag.

Dat betekent een stijging van 11 procent ten opzichte van 2024 en het gaat om een bedrag van 21 miljoen euro. Waarborgfonds Motorverkeer meldt ook dat nog niet alle claims over 2025 zijn ontvangen of ingediend. Het werkelijke aantal claims en de totale schade liggen dus waarschijnlijk zelfs nog hoger. Wanneer je slachtoffer bent van parkeerschade zonder een tegenpartij ben je alleen met een allrisk (volledig casco) verzekering gedekt.

Geen vergoeding met WA of WA+

Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer, legt uit wat dit betekent voor mensen met een WA-verzekering of WA+ (beperkt casco). "Een WA-verzekering heeft de minste dekking en in bepaalde gevallen de laagste premie. Deze verzekering dekt alleen de schade die je in het verkeer aan een ander toebrengt."

Een WA+-verzekering biedt een uitgebreidere dekking maar vergoedt geen parkeerschade. "Met deze polissen kun je dus niet bij de verzekeraar terecht. Bij de duurdere allriskdekking is dat dus wel het geval. Dan wordt parkeerschade vergoed, ook als de dader is doorgereden.” Dit geldt wel als claim bij de verzekeraar, waardoor het aantal schadevrije jaren daalt en de premie dus stijgt. Ook bouw je dan geen nieuw schadevrij jaar op. "Het kost je dus wel degelijk geld", zegt Ypma.

Waardefonds

Daarom kan het lonen om met een schadeclaim naar de Stichting Waarborgfonds Motorverkeer te stappen. "Wanneer de claim wordt geaccepteerd door het Waarborgfonds heeft dit geen gevolgen voor je schadevrije jaren en premie", zegt Ypma. "Dit geldt voor alle dekkingen en dus ook voor een allriskverzekering."

Maar het Waarborgfonds stelt wel voorwaarden voor een vergoeding. Zo moet je binnen 48 uur aangifte doen bij de politie. Ook moet je actief helpen bij het zoeken naar de dader door voldoende bewijs aan te leveren en aan te tonen dat de schade daadwerkelijk door een motorvoertuig is veroorzaakt. Daarnaast betaal je een wettelijk eigen risico van 250 euro. "Is het schadebedrag lager dan dit eigen risico, dan loont het dus niet om een claim in te dienen", zegt Ypma.

Zo voorkom je parkeerschade