De fabrieksarbeider zou "pedofielenbeschermer" hebben geroepen naar de president, waarmee werd verwezen naar de Epstein-affaire. Trump stak vervolgens zijn middelvinger op naar de man, genaamd TJ Sabula. Hij zegt nu geschorst te zijn door Ford. Van het incident werden opnames gemaakt die door entertainmentsite TMZ werden gepubliceerd.

"De autowerker bij de Dearborn-truckfabriek is een trots lid van een sterke en strijdbare vakbond, de UAW", aldus een verklaring. "Hij gelooft in vrijheid van meningsuiting, een principe dat wij volledig onderschrijven, en we staan achter onze leden bij het beschermen van hun stem op het werk."

Ford wilde de schorsing niet bevestigen, maar zei wel het gedrag van de werknemer te veroordelen omdat dit ongepast was. Volgens het bedrijf is er een procedure in dit soort gevallen, zonder details te geven.

Een woordvoerder van het Witte Huis zei dat Trump juist heeft gehandeld. "Een krankzinnige was wild scheldwoorden aan het schreeuwen in een complete staat van woede en de president gaf een gepaste en duidelijke reactie", aldus de zegsman.

Sabula zei tegen de krant Washington Post geen spijt te hebben van zijn actie, hoewel hij zich wel zorgen maakt over zijn baan.

Supporters van Sabula hebben een inzamelingsactie voor hem gestart via GoFundMe onder de naam: "TJ Sabula is een patriot!!". Woensdag stond de teller al op meer dan 330.000 dollar.