Volgens de ADAC in Duitsland moeten vakantiegangers rekening houden met zeker zestien verkeersaders waar hinder wordt verwacht. Zo verwacht men verkeersbelemmeringen op de A5 rond Karlsruhe en in de omgeving van München op de A8 en A9. Dit is vooral lastig voor reizigers die door Duitsland naar Oostenrijk, Slovenië of Kroatië willen rijden.

Daarnaast kunnen Duitse grenscontroles mogelijk de reis frustreren. Al lijken die vooral op de terugweg een obstakel te zijn. Een meevaller is dat de Duitse politie niet iedere auto controleert. Toch kan het bij de grensovergangen voor Suben (A3), Walserberg (A8) en Kiefersfelden (A93) tot oponthoud komen, aldus ADAC.

Wat ook niet meehelpt zijn de vele wegwerkzaamheden, die vorige zomer al tot grote ergernis leidden onder automobilisten. Door achterstallig onderhoud telt Duitsland meer dan duizend bouwputten op de Autobahn en op wegen daarbuiten. Dit is de rekening van jarenlange verwaarlozing van het wegennet en de bruggen.

Sommige projecten nemen jaren in beslag of lopen vertraging op door een personeelstekort of kostenstijgingen. Het onderhoud aan de A8 ter hoogte van Pforzheim, gelegen tussen Karlsruhe en Stuttgart, loopt bijvoorbeeld een jaar uit. Daar kan het druk worden, waarschuwt de ANWB.