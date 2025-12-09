Ga naar de inhoud
Vaarwel Oliver Zipse, BMW heeft een nieuwe topman: Milan Nedeljkovic

BMW krijgt een nieuwe bestuursvoorzitter. Milan Nedeljkovic, de huidige productiechef, neemt in mei volgend jaar de hoogste functie over van topman Oliver Zipse (61). Zijn contract loopt dan af. Nedeljkovic krijgt de ingewikkelde taak om BMW verder door het elektrificatieproces van het concern te loodsen.

Nedeljkovic heeft zijn hele loopbaan bij het bedrijf gewerkt en het luxemerk door een van de grootste productoffensieven geleid tijdens de moeizame overstap naar elektrisch rijden. Als fabrieksdirecteur begeleidde Nedeljkovic (56) onder andere de productie van de elektrische BMW i3, die in 2013 debuteerde. Daarbij heeft hij fabrieken aangepast, zodat meerdere modellen op dezelfde productielijn gebouwd konden worden.

Nedeljkovic, geboren in het voormalige Joegoslavië, werkt al jaren nauw samen met topman Zipse. Hij staat voor een zware opgave, vooral omdat BMW al langere tijd te maken heeft met een dalend marktaandeel in China, de belangrijkste markt voor het merk.

