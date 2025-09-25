Mercedes komt met een heel arsenaal aan middelgrote ‘busjes’ in alle vormen en maten. De interessantste van het stel is wellicht de luxe en elektrische VLE, en daarvan is de voorserie-productie nu gestart.

VLE, V-klasse, Vito en eVito. Vier namen, vier modellen, maar één segment. Mercedes-Benz heeft met name met de V-klasse en elektrische EQV (huidige modellen) een unieke positie in Europa, want dit zijn de auto’s waar hotels, vliegvelden en evenementenbureaus direct naar grijpen als er in grote aantallen VIP’s moeten worden verplaatst. De huidige V-klasse is echter niets meer of minder dan een luxe personenversie van bestelbus Vito, en de Vito in kwestie bestaat al sinds 2014. Tijd voor vervanging dus, en die komt in de vorm van vier modellen op twee verschillende platforms. Het VAN.EA-platform is voor elektrische voertuigen in dit segment (VLE, eVito), terwijl de ‘brandstofgestookte busjes’ (V-klasse, Vito) op de VAN.CA-basis komen te staan.

Mercedes trapt de boel af met de VLE, de meest luxe variant van de elektrische VAN.EA-bussen. Dit is de productieversie van de Vision V-concept uit april en als we de teasers en spionagebeelden mogen geloven, zal de productieversie er sterk op lijken. Reken op een grote verlichte ‘grille’ in de stijl van de elektrische GLC, een ster óp de neus, mooie ledverlichting en een relatief wulps gevormde koets.

Deze elektrische VLE komt pas in 2026, maar de voorserie-productie is al van start gegaan in het Spaanse Vitoria. Dit zijn de auto’s die je straks bij de onthulling op de persfoto’s ziet staan, en de auto’s waar we voor het eerst aan mogen snuffelen. Volgens Mercedes is de fabriek al bijna klaar voor de komst van het nieuwe model, maar het echte nieuws is dat we de auto nogmaals te zien krijgen en er weer eens een teaser is.

AutoWeek-lezer Stefan van Zanten uit Etten-Leur bezorgt ons trouwens ook nog een soort teaser, want hij zag de VLE met een dikke tandemasser een berg op rijden. Bedankt voor de foto, Stefan!