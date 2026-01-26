Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

'Tweedehands stekkerauto's goedkoper in Nederland'

€34.600

2
Renault Zoe R110

Tweedehands elektrische auto's zijn vorig jaar goedkoper geworden in Nederland. De gemiddelde prijs lag in 2025 op €34.600, meldt het Europese online autoplatform AutoScout24 op basis van eigen gegevens. Dat is 8,7 procent goedkoper dan in 2024.

De prijsdaling komt volgens het platform doordat het aanbod van tweedehands elektrische auto's in Nederland groeit. Dorianne Richelle, manager Nederland bij AutoScout24, stelt dat de markt snel volwassen wordt. "Steeds meer leaserijders leveren hun elektrische auto na een paar jaar in, waardoor het aanbod in occasions groeit. Tegelijkertijd zorgen technologische vooruitgang en een breder modelaanbod ervoor dat elektrische auto's betaalbaarder en aantrekkelijker worden voor een grotere groep kopers", licht ze toe.

Het afgelopen jaar is het aanbod met 16 procent gestegen. Dat is volgens het platform de grootste toename van de onderzochte Europese landen, waaronder Italië en Oostenrijk. De prijzen zijn daarnaast sterker gedaald dan in Duitsland en België. Daar waren dalingen van respectievelijk 4,1 procent en 6,6 procent te zien.

Tweedehands elektrische auto's zijn nog wel een stuk duurder dan voertuigen op benzine of diesel. Deze occasions kostten vorig jaar gemiddeld €20.000.

Zelf op zoek naar een tweedehands elektrische of deels elektrische auto? Kijk dan zeker eens in ons occasionaanbod. Daarin tref je maar liefst dik 25.000 volledig elektrische tweedehands auto's en ruim 62.000 deels elektrische gebruikte auto's.

2 Bekijk reacties
Elektrische Auto

Lees ook

Autotest
Yangwang U9

Test: De Yangwang U9 is belachelijk snel, maar toch best comfortabel

Duurtest
Fiat Grande Panda

Elektrische Fiat Grande Panda E rijdt fijner dan zijn hybride broertje

Nieuws
EV laadpaal elektrisch

Laadpunten elektrische auto's verdrievoudigd in 5 jaar: hoofdstad koploper

Autotest
Porsche Macan Turbo Electric

Test Porsche Macan Turbo Electric - Benzineversie voelt overbodig

Achtergrond
Tellers elektrische auto's

Waarom je elektrische auto's ook moet inrijden

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.