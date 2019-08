Tweede Volkswagen T-Cross voor China

Volkswagen heeft in China twee joint-ventures die lokaal auto's produceren en verkopen. Het samenwerkingsverband Shanghai Volkswagen (SAIC) presenteerde kort na de introductie van de Europese T-Cross de voor de Chinese markt bestemde variant. Die auto is met zijn lengte van 4,2 meter zo'n 9 centimeter langer dan de hier bekende versie. De wielbasis van die Chinese T-Cross is tevens 9 centimeter groter dan die van de Europese versie, iets dat we in China meer dan eens zien. Daarnaast onderscheidt de Chinese T-Roc zich met een afwijkende snuit van het Europese exemplaar (foto 3 en 4). Nu gebeurt er iets geks. De tweede joint-venture die Volkswagen in China heeft, FAW-Volkswagen, heeft ook wel oren naar de T-Roc en gaat de auto óók voeren.

De T-Cross die door FAW-Volkswagen in China verkocht gaat worden, lijkt optisch veel meer op de variant die Volkswagen in Europa verkoopt. Om verwarring op de Chinese markt tegen te gaan, noemt FAW-Volkswagen zijn T-Cross 'Tacqua'. Opvallend daarbij is dat ook deze Chinese T-Roc-met-Europese looks wél de tot 2,65 meter verlengde wielbasis heeft. Daarmee is de Tacque in feite weer gelijk aan de T-Roc die Volkswagen in Zuid-Amerika verkoopt. Ook dat is namelijk een op het Europese exemplaar lijkend model met de 2,65 meter in plaats van 2,55 meter lange wielbasis.