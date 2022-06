Twee schuurvondsten - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Het is ongetwijfeld de droom van veel autoliefhebbers: achterin een garagebox, stal of schuur een jarenlang vergeten exemplaar van een model vinden waar je een zwak voor hebt. Met de twee hoofdrolspelers van deze aflevering van Liefhebber Gezocht zetten we twee auto's in het zonnetje die het zo te zien jarenlang van automobiele warmte verstoken waren: een Suzuki SC100 GX uit 1983 en een Ford Sierra uit 1990.

Eerlijk is eerlijk, we hebben al eens een Suzuki SC100 GX in deze rubriek gehad, maar dat rode exemplaar stond er een stuk frisser bij dan de witte die ditmaal de hoofdrol speelt. Het nog geen 650 kilo wegende witte rugzakje van Suzuki is door de eerste eigenaar weggezet en vervolgens ongetwijfeld jaren over het hoofd gezien. De aanwezigheid van non-GAIK kentekenplaten wijst erop dat de kei-coupé vanaf 2003 in ieder geval geen apk-keuringsstation meer heeft bezocht. Nemen we zijn kentekeninformatie door, dan blijkt dat de apk al eind 1995 is verlopen, bijna 27 jaar geleden dus. Reken er dus zeker op dat de kleine en slechts €500,- kostende schuurvondst wat aandacht behoeft.

Het losbikken van de remmen, het volledig doorlopen van de techniek en het vervangen van de rubbers en slangen is voor de liefhebber natuurlijk de moeite waard. De Suzuki SC100 GX is namelijk een eersteklas geweldenaar, zij het met uiterst compacte afmetingen. De SC 100GX kwam in 1979 op de Nederlandse markt nadat hij zijn Europese debuut tijdens de AutoRAI beleefde. Hij fungeerde in zekere zin als opvolger van de ook in ons land geleverde Forte Coupé. De SC100 GX - het exemplaar op de foto's is een De Luxe met ook nog eens een optioneel in zwart uitgevoerd dak - heeft een 49 pk sterke 1.0 viercilinder achterin, wat het strikt genomen niet tot een kei-car maakte. De 3,19 meter korte SC100 GX was namelijk de voor exportmarkten bestemde versie van de ogenschijnlijk identieke maar net andere raamstijlen en een vlakker meer rechtop staande voorruit bedeelde Cervo SS20 die Suzuki in zijn thuisland verkocht. Het door niemand minder dan Giorgetto Giugiaro getekende coupeetje had in Japan een 539 cc kleine tweetakt-driepitter en een 0,8 liter kleine viercilinder op z'n prijslijst staan.

Hoe dan ook: 27 jaar stilstaan heeft de SC-100 GX natuurlijk weinig goeds gedaan. Hij staat er niet geheel verrassend ontzettend smerig bij, maar lijkt op het oog niet aangepast door de grijpgrage handjes van de roestduivel. Dan is het verzamelen van stof de laatste 3 decennia toch ergens goed voor geweest! Durf jij het aan je over misschien wel de leukste in Europa geleverde Suzuki ooit te ontfermen? Dan beloont hij je op termijn met een 0-100-sprint die 21 seconden duurt zodat je extra lang van je eigenwijs bereden kilometers kunt genieten.

Ford Sierra 1.6 CL (1990)

Ook de smoezelige Sierra - de tweede schuurvondst - lijkt te smeken om automobiele genegenheid. Dat 'schuurvondst' een term is die enigszins aan inflatie onderhevig is, lijkt dit exemplaar te bewijzen. De Sierra is ongetwijfeld weer ergens opgedoken, maar het feit dat de apk pas in 2020 is verlopen wijst erop dat hij enkele jaren geleden nog wat aandacht heeft gekregen. De driedeurs Sierra - nooit de populairste carrosserievorm van de Mondeo-voorganger - staat er op het oog prima bij en is zelfs voorzien van een schuifdak.

De advertentie geeft een lage kilometerstand aan van slechts 35.151 kilometer. De vijfcijferige teller van de Sierra deed ons even vermoeden dat hier zomaar een 1'tje voor had kunnen staan, maar de stoffige Sierra krijgt netjes een NAP-vinkje achter zijn naam. De Sierra was ooit op vrijwel elke Nederlandse straathoek te vinden, maar is inmiddels behoorlijk uitgestorven. Onder de kap van deze Sierra - een vroeg exemplaar van de eerste faceliftversie - een 1.6 die een bij Europese merken als Volkswagen en Peugeot bepaald geen zeldzaam vermogen van slechts zo'n 70 pk naar in dit geval de achterwielen stuurde. Voor 1.6'jes met hogere vermogens moest je destijds bij de Japanse fabrikanten aankloppen. Het maakt de Sierra echter niet minder leuk. Juist zijn bescheiden, burgerlijke vorm maakt dit een geweldige tijdscapsule van simpeler tijden.

De verkoper vraagt €1.500 voor de met stof overwoekerde Sierra. Dat klinkt als een nette prijs, al geldt ook hier dat je vooraf goed moet beseffen dat je mogelijk een spannend automobiel avontuur tegemoet gaat. Stilstand is immers vaak achteruitgang.

Zelf op jacht naar een vergeten klassieker, een leuke youngtimer of een gewoon een jong gebruikte auto? Neem dan eens een kijkje in het AutoWeek-occasionaanbod.