Twee keer zoveel elektrische auto's over de grens verdwenen

Er zijn in het afgelopen halfjaar maar liefst 63.877 nieuwe elektrische auto's geregistreerd in Nederland, maar er zijn ook heel veel gebruikte exemplaren over de grens verdwenen. De Bovag en RDC becijferen dat er in de eerste zes maanden van 2025 namelijk maar liefst 19.655 tweedehands EV's zijn geëxporteerd. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, toen het nog ging om 9.074 stuks in dezelfde periode.

Eén elektrisch model staat met grote afstand bovenaan de exportlijst en dat is de Tesla Model 3. Er werden dit jaar al 5.915 gebruikte Models 3 van hun Nederlandse platen ontdaan om elders aan een volgende ronde te beginnen. De elektrische Kia Niro volgt met 1.428 stuks, met vlak daarachter concerngenoot Hyundai Kona (1.169). Van de Audi E-tron werden er ook net iets meer dan 1.000 uitgevoerd (1.017).

De totale export nam overigens ook toe, van 135.038 auto's in H1 van 2024 naar 158.119 dit jaar. EV's waren goed voor 12,4 procent aandeel, vorig jaar was dat nog 6,7 procent. De meeste geëxporteerde occasions hadden overigens gewoon nog enkel een benzinemotor (75.576) of een dieselmotor (50.376). Er werden 10.225 gebruikte hybride auto's geëxporteerd.

Gerard Ten Buuren, voorzitter van Bovag Onafhankelijke Autobedrijven, wijt de flinke EV-export aan door Den Haag gecreëerde onzekerheid: "Zolang het beleid onzeker blijft, stellen veel consumenten hun aankoop uit. Duidelijke, langjarige afspraken over autobelastingen zijn nodig om vertrouwen te geven in tweedehands elektrisch rijden."

Import

Er werden dit jaar tot nu toe net iets minder gebruikte auto's geïmporteerd dan geëxporteerd. Er gingen er 158.119 uit en er kwamen er 153.808 binnen (+6,8 procent). Bij de import waren het vooral benzineauto's (69.518) en hybride auto's (69.153) en er werden zelfs nog meer diesels geïmporteerd (8.899) dan EV's (5.637).