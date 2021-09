Twee jaar cel geëist tegen voormalig Nissan-topman

Japanse openbaar aanklagers beschuldigen Kelly ervan betalingen aan de gevallen automagnaat Carlos Ghosn verborgen te hebben gehouden. Ghosn stond aan de leiding van Nissan, Renault en een samenwerkingsverband met Mitsubishi, maar verloor die positie in 2018 na beschuldigingen van fraude door de Japanse autoriteiten. Hij stond maandenlang onder huisarrest in Japan maar ontvluchtte het land begin 2019.

Kelly is vooralsnog de enige die terechtstaat wegens de financiële onregelmatigheden bij Nissan. Doordat hij bepaalde betalingen aan Ghosn niet meldde, verdiende de topman tussen 2010 en 2018 veel meer dan bij de belastingdienst bekend was, zo vermoedt justitie in Japan. Openbaar aanklagers beschreven de band tussen Ghosn en Kelly als hecht. "Kelly zat achter de inspanningen om betalingen voor Ghosn te verhullen", schrijven ze. "Het was een taak die alleen Kelly, in wie Ghosn veel vertrouwen had, op zich kon nemen."

Tegen Nissan is een boete van 200 miljoen yen, omgerekend €1,5 miljoen, geëist. Het bedrijf bekende al schuld. Anders is dat bij Kelly, die op borgsom vrij is. Advocaten van de 65-jarige jurist houden vol dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Bij een veroordeling gaan ze sowieso in beroep, zo kondigden de raadslieden alvast aan. De beschuldigingen draaien onder andere om de belofte aan Ghosn dat hij na zijn pensioen nog omgerekend 9,1 miljard yen (zo'n €70 miljoen) zou ontvangen van Nissan. Kelly en Ghosn beweren dat ze die betaling niet openbaar hoefden te maken, omdat de afspraken nog niet definitief waren.

Ghosn vluchtte naar Libanon en is daar nog altijd voortvluchtig. De oud-topman, die de Libanese, Franse en Braziliaanse nationaliteit heeft, beweerde dat hij in Japan geen eerlijk proces zou krijgen.