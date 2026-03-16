Twee familieauto's van Volkswagen vernieuwd: Caddy en Multivan!
Volkswagen blikt vooruit op twee vernieuwde modellen: de Caddy en de Multivan. De ruime en praktische Volkswagen Caddy en Volkswagen Multivan worden vanbuiten en vanbinnen aangepakt.
Tijdens de Annual Media Call blikken de merken van de Volkswagen Group onder meer vooruit op wat er gaat komen. Stefan Mecha, CEO van Volkswagen Bedrijfswagens, geeft een glimp van twee vernieuwde modellen: de Multivan en de Caddy. De Volkswagen Multivan bestaat enkel als personenauto, de Caddy is er, behalve als personenauto, ook als bedrijfswagen.
De Volkswagen Caddy krijgt een vernieuwd front met daarin koplampen met een nieuwe en uit meerdere led-segmenten bestaande lichtsignatuur. Volkswagen belooft dat het interieur significant is verbeterd, onder meer door de komst van een nieuw groter infotainmentscherm. De Multivan (en California) is op vergelijkbare wijze herzien en krijgt, naast een voorzijde met daarin gewijzigde koplampen en een nieuwe bumper, ook een aangescherpt binnenste.
Volkswagen Multivan Bulli Edition L2 1.5 eHybrid EU6 180 kW (245pk) 31 Panorama dak | Elektrisch bedienbare schuifdeuren en achterklep | IQ Light | Wegklapb. Trekhaak | Navi | App Connect | ACC |
- 2026
- 10 km
Volkswagen Multivan Bulli Edition L2 1.5 eHybrid EU6 180 kW (245pk) 31 Panorama dak | Elektrisch bedienbare schuifdeuren en achterklep | IQ Light | Wegklapb. Trekhaak | Navi | App Connect | ACC |
- 2026
- 10 km
Volkswagen Multivan Bedrijfswagens Economy Business L2 1.5 eHybrid EU6 180 kW (245pk) Wegklapbare Trekhaak | 7 zits | Camera | PDC V + A | Familie Pakket | ACC | Verschuifb. Tafel
- 2026
- 10 km