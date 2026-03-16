Tijdens de Annual Media Call blikken de merken van de Volkswagen Group onder meer vooruit op wat er gaat komen. Stefan Mecha, CEO van Volkswagen Bedrijfswagens, geeft een glimp van twee vernieuwde modellen: de Multivan en de Caddy. De Volkswagen Multivan bestaat enkel als personenauto, de Caddy is er, behalve als personenauto, ook als bedrijfswagen.

De Volkswagen Caddy krijgt een vernieuwd front met daarin koplampen met een nieuwe en uit meerdere led-segmenten bestaande lichtsignatuur. Volkswagen belooft dat het interieur significant is verbeterd, onder meer door de komst van een nieuw groter infotainmentscherm. De Multivan (en California) is op vergelijkbare wijze herzien en krijgt, naast een voorzijde met daarin gewijzigde koplampen en een nieuwe bumper, ook een aangescherpt binnenste.