TVR Griffith vertraagd door Europese regels

TVR kondigt al meer dan een jaar geleden aan dat het merk terug is. Om zijn terugkomst kracht bij te zetten, onthult het gelijktijdig de Griffith. Het nieuwe paradepaardje zou vanaf begin 2019 het levenslicht gaan zien, maar regels van de Europese Unie gooien roet in het eten van de Britten.

De nieuwe fabriek van TVR in Wales is de grote dealbreaker. De regering van Wales verstrekte daarvoor niet alleen een lening van 2.000.000 pond , maar nam ook een belang van drie procent in het bedrijf. Daarmee is het in één klap een staatsinvestering geworden. Die deal zorgt ervoor dat TVR nu onderworpen is aan de regels rond overheidsfinancieringen van de Europese Unie. De bouwwerkzaamheden van de fabriek in Ebbw Vale, Zuid-Wales, lopen daardoor flinke vertragingen op. Door het stilvallen van deze werkzaamheden is de komst van de Griffith logischerwijs vertraagd, weet het Britse Autocar te melden.

De baas van TVR, Les Edgar, zou tegen onze Britse collega's hebben gezegd dat de bouw nog minstens zes maanden in beslag neemt, nadat de Europese Unie alles heeft goedgekeurd. Dat Europese startschot staat echter nog niet voor aankomende januari gepland. Edgar heeft nog geen definitieve startdatum van de productie gegeven, maar liet wel doorschemeren dat wellicht in maart al een kleine start kan worden gemaakt in het trainings- en ontwikkelingscentrum náást de grote fabriek.

De Griffith is een 4,31 meter lange, 1,85 meter brede en slechts 1,24 meter hoge sportcoupé. De 1.250 kilo wegende Brit heeft de beschikking over een 475 pk sterke 5,0-liter V8. De vanafprijs van deze herboren Griffith ligt op 90.000 pond, omgerekend net geen 100.000 euro.