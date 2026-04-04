Bij de Tesla Model Y Standard, die tegenwoordig eigenlijk Achterwielaandrijving heet, staat alles in het teken van ‘goedkoop’. Daarom is zelfs het design aangepast, terwijl de instapversie van de kleinere Model 3 zijn bekende voorkomen mocht houden. Of ze verder hetzelfde zijn zoeken we uit door de goedkoopste Model 3 naast onze duurtest-Model Y te parkeren.

Echt heel vrolijk worden we niet van de aanblik van deze diep-donkergrijze Tesla’s. Een sprankelend kleurtje zit er in echt niet in, want beide instapmodellen zijn alleen in dit grijs, zwart of wit leverbaar. Voor sjeu kijk je maar ergens anders, lijkt Tesla te zeggen, en dat ‘ergens anders’ kan bijvoorbeeld bij de (veel) duurdere uitvoeringen van deze auto’s. Bij de nieuwe instapversies draait alles om een zo laag mogelijke prijs.

Dat Tesla daarvoor gerust heel ver wil gaan, is het duidelijkst bij de Model Y. Tesla ontwierp voor deze instapper zelfs een geheel nieuwe neus, gaf hem een eenvoudigere achterklep én sloopte de middenconsole uit het interieur. Als gevolg daarvan kost de Model Y nu €39.990 in plaats van €45.990, al is die ‘oude’ instapper met luxe-aankleding geschrapt en ben je nu dus meteen 51 mille kwijt als je nog doorlopende lichtbalken, sfeerverlichting en lichtmetalen wielen wenst.

Het zijn allebei koopjes

De Model 3 is inmiddels via hetzelfde recept aangepakt, maar dan in mildere mate. Hier bleef het exterieurdesign bijvoorbeeld gewoon intact, al zien we ook hier stalen wielen in plaats van lichtmetaal. Maar dat valt bij de Model 3 nauwelijks op, omdat 18-inch wielen toch al de standaard waren. Bij de Model Y staat de instapper op kleinere wielen dan gebruikelijk, wat hem een ietwat onzekere uitstraling geeft.

De Tesla Model Y-duurtester vanbinnen.

Afgezien van de uiterlijkheden blijkt de Model Y ook op andere fronten verder uitgekleed dan de Model 3, zoals de lijsten op deze pagina’s laten zien. Dat heeft gevolgen voor de prijs. Waar de Model Y door de komst van de ‘Standard’ €6.000 goedkoper werd, zakte de Model 3 ‘maar’ €5.000 in prijs. Daarmee komt de prijs van deze goedkoopste Tesla ooit op € 36.990. Hoe je het ook wendt of keert, dat is echt een koopje, zeker als je de alsnog uitstekende uitrusting en het rijbereik van meer dan 500 kilometer in ogenschouw neemt.

Dit is bij beide auto’s geschrapt:

- Lichtmetalen wielen

- Kleur-opties blauw, zilver en rood

- Twee luidsprekers

- Achterbankverwarming

- Knoppen voor de stoelverstelling

- Elektrische stuurverstelling

- Automatisch dimmende buitenspiegels

- Stoelventilatie

- ‘Frequentie-afhankelijke’ schokdempers

- Touchscreen achterin

- Kunstlederen stoelbekleding

- Sfeerverlichting

Dit is bij de Model Y geschrapt maar bij de Model 3 niet:

- Adaptief grootlicht

- Elektrische achterbankverstelling (heeft 3 nooit)

- Panoramadak

- Designkenmerken buitenzijde

- Middenconsole met afsluitbaar opbergvak

Dit hebben beide auto’s nog wel:

- Stuurwielverwarming

- Stoelverwarming voorin

- App-connectiviteit

- Navigatie

- Elektrische achterklep

- Twee draadloze telefoonladers

- Climatecontrol met twee zones

- Adaptieve cruise control/Autopilot

‘Standard’ Bij hun introductie kregen deze extra kale Tesla’s nog de naam ‘Standard’, maar die toevoeging is alweer geschrapt. In plaats daarvan heten ze nu simpelweg ‘Achterwielaandrijving’. Voor het onderscheid krijgen de luxere versies de toevoeging ‘Premium’.