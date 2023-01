Turkse Togg vanaf 2025 in Nederland met EV

Ongeveer een jaar geleden sprak AutoWeek al uitgebreid met Togg-CEO Gürcan Karakas. Toen werd duidelijk dat het toen even nieuwe als ambitieuze Turkse automerk zich aanvankelijk richt op de thuismarkt, maar later ook wil uitbreiden naar Noord- en Centraal-Europese markten. Nu heeft ook Nu.nl met topman Karakas om de tafel gezeten, met als grootste uitkomst dat we nu meer weten over wanneer we Togg ongeveer in Nederland kunnen verwachten.

Begin 2025 wil Togg voor het eerst voet op Nederlandse bodem zetten. In 2025 wil het zowel in Scandinavische landen als in Nederland een elektrische cross-over op de markt brengen die gaat opereren in het segment van auto's als de Peugeot e-2008, Kia Niro EV en de straks nieuwe Hyundai Kona Electric. In thuisland Turkije brengt het eind dit jaar een elektrische SUV in het C-segment op de markt.

Het blijft niet bij die elektrische cross-over. Zo kon AutoWeek al melden dat een elektrische sedan en een elektrische fastback-achtige volgen. Die laatste is gebaseerd op de concept-car die Togg in 2022 tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas liet zien. Die auto's moeten een WLTP-bereik van zo'n 500 kilometer krijgen en krijgen vermogens van tot 400 pk.