Turkije verhoogt importtarief elektrische auto's uit China aanzienlijk

Op Chinese elektrische auto's was in Turkije al een importtarief van 20 procent van toepassing, maar binnenkort worden Chinese elektrische auto's in Turkije nog duurder. In Resmî Gazete, de officiële staatscourant van Turkije waarin nieuwe of gewijzigde regelgeving wordt aangekondigd, stelt president Erdoğan dat het importtarief - dat op alle elektrische voertuigen uit China van toepassing is - omhoog gaat. Het is niet helemaal helder of het importtarief omhoog gaat van 20 procent naar 40 procent of dat er 40 procentpunten bijkomen en het tarief dus voortaan 60 procent bedraagt.

Het verhogen van het importtarief op Chinese elektrische auto's houdt waarschijnlijk verband met de marktintroductie van de eerste auto's van het Turkse elektrische merk TOGG. TOGG brengt in Turkije zeer binnenkort namelijk zijn eerste auto op de markt en dat is niet geheel toevallig een elektrische SUV. Het is goed mogelijk dat de Turkse overheid met het effectief duurder maken van Chinese elektrische auto's zijn eigen auto-industrie wil beschermen. Net als andere Europese markten krijgen Chinese merken ook de Turkse markt in het vizier. Zo komt onder meer ook BYD naar de Turkse automarkt. TOGG blijft op zijn beurt niet alleen in Turkije, het merk wil zijn waren ook in onder meer Nederland op de markt brengen.