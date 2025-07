De ‘Beautiful Bill’, zoals Trump ‘m zelf noemt, doet eigenlijk niets aan CO2- of verbruiksnormen. Die blijven gewoon staan, maar er is één verschil: autofabrikanten krijgen niet meer met boetes te maken als ze die normen niet halen. Dat is een groot verschil met voorheen en met Europa, waar autofabrikanten bijna hun eigen doodsvonnis tekenen als ze de steeds striktere norm niet halen.

Het loslaten van de boetes zou er volgens Automotive News zomaar voor kunnen zorgen dat de V8’s je straks weer om de oren vliegen. Automotive News sprak daarvoor met meerdere experts, al is deze uitkomst natuurlijk wel een beetje een open deur. Anderzijds heeft het loslaten van deze normen mogelijk ook stevige nadelen voor de Amerikaanse auto-industrie, die door een mindere focus op ‘groen’ en ‘elektrisch’ volgens de experts mogelijk achter gaat lopen op het wereldtoneel.

Het is eigenlijk wat we vanmorgen brachten over Europa, maar dan op een andere schaal. Hier wordt mogelijk gemorreld aan de ambitie om per 2035 de verkoop van niet-elektrische auto’s te verbieden, maar ook dat zou volgens experts op lange termijn banen en geld kosten in plaats van schelen.