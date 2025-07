Vandaag groots in het nieuws: de ‘Big Beautiful Bill’ van president Trump is aangenomen in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden. De serie maatregelen heeft ook grote gevolgen voor de situatie op de op één na grootste automarkt van de wereld, waar de aanschaf van een EV niet langer wordt gestimuleerd.

De ‘One Big Beautiful Bill Act’ (ja, dat is de officiële naam) is bedoeld om allerlei grootschalige hervormingen door te voeren bij de Amerikaanse overheid. Er wordt flink extra geld uitgegeven aan het invoeren of in stand houden van belastingkortingen, aan defensie en aan het terugdringen van illegale immigratie, maar er wordt ook flink bespaard. Bijvoorbeeld op subsidies voor elektrische auto’s, en dat kan er flink inhakken.

Trump roept al jaren dat hij van de federale EV-subsidie af wil, die kopers van stekkerauto’s tot 7.500 dollar subsidie oplevert. Onder Bidens ‘Inflation Reduction Act’ zijn die subsidies zo ingericht dat ze als het goed is alleen EV’s promoten die in ieder geval deels in de VS worden gemaakt. Dat is best wel ‘America First’, maar toch wil Trump er helemaal vanaf. Nu de One Big Beautiful Bill is aangenomen, gaat dat ook gebeuren. En snel ook, want al op 30 september is het klaar met de subsidie.

Dat kan best forse gevolgen hebben voor de EV-adaptatie in de VS, en daarmee wereldwijd. De Verenigde Staten zijn immers nog altijd de op één na grootste automarkt ter wereld, dus wat hier gebeurt telt voor veel autofabrikanten zwaar mee. Het wordt nu aantrekkelijker voor die autobouwers om toch weer op verbrandingsmotoren in te zetten. In dat kader biedt de ‘Bill’ nog een voordeel, want zij worden niet meer beboet als de landelijke emissiedoelen niet worden gehaald. Die regels worden daarmee een tandeloze tijger, stelt Automotive News ogenschijnlijk terecht.

Hypotheekrenteaftrek voor autoleningen

En dan is er nog iets: rente op autoleningen wordt onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Jawel: een soort hypotheekrenteaftrek, maar dan voor auto’s. Dit is tijdelijk, geldt tot en met 2028 en lijkt vooral bedoeld om de Amerikaanse auto-industrie een duwtje in de rug te geven, want Amerikaanse eindassemblage is één van de eisen om hiervoor in aanmerking te komen.