Trump wil Japanse kei-cars in de VS, want ‘schattig’

Dat is nog eens een verrassing: president Trump, de man die je eerder met gigantische SUV’s dan kleine stadsautootjes associeert, wil dat autofabrikanten met kleine, kei-car-achtige autootjes komen in de VS.

“Als je naar Japan gaat, waar ik net vandaan kom, of naar Zuid-Korea, of naar Maleisië of andere landen, dan hebben ze daar een hele kleine auto […], ze zijn heel klein, ze zijn heel schattig en ik vroeg me af hoe ze het in ons land zouden doen. Iedereen denkt dat ze het goed zouden doen, maar je mag ze niet bouwen. Dus ik heb de minister meteen opdracht gegeven om de productie van dat soort autootjes in de VS goed te keuren.” In typische Trump-stijl worden er meteen knopen doorgehakt nadat de Amerikaanse president in Japan kennelijk een Honda N-Box diep in de oogjes keek.

Hoewel… het blijft voorlopig waarschijnlijk wel bij theorie. Verschillende Amerikaanse media wijzen er namelijk op dat je in de bestaande Amerikaanse fabrieken van bijvoorbeeld Toyota en Honda niet zomaar hele kleine autootjes kunt gaan bouwen, maar vooral dat de Amerikaanse wetgeving zal moeten worden aangepast voor dat soort auto’s. Toch is het idee dat Trump kennelijk voorstander is van Kei-car-achtigen wel fascinerend. Kei-cars in Japan hebben een maximale lengte van 3,40 meter en (bij een verbrandingsmotor) een maximale cilinderinhoud van 660 cc, en zijn dus zelfs voor Europese begrippen écht klein. In de VS hebben ze momenteel niet eens een auto die in de buurt komt van deze schaal, al was dat ooit wel anders. Zo werd de Subaru 360 als rasechte kei-car in de jaren zestig geëxporteerd naar de VS en kregen ze daar ook de elektrische Mitsubishi i-Miev, al was die auto in de VS wel groter dan elders.

Het plan van Trump klinkt weliswaar wat lukraker en emotioneler dan dat van Europa, maar vertoont toch ook overeenkomsten met Europese ambities. Ook hier wordt immers gesproken over een kei-car-achtige autocategorie met minder strikte veiligheidseisen, die het mogelijk zou maken voor autofabrikanten om weer met écht betaalbare en bij voorkeur elektrische autootjes te komen.