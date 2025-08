JLR heeft een nieuwe topman, omdat voormalig CEO Adrian Mardell het voor gezien houdt. Het vertrek van Mardell was onverwacht, maar niet voor Donald Trump. Volgens hem is het een teken aan de wand dat JLR op de blaren moet zitten na de spraakmakende herlancering van Jaguar als een merk met een geheel nieuw imago. 'Woke zijn is voor losers,' aldus Trump op Truth Social, waarbij hij Jaguar als voorbeeld noemt. "Jaguar maakte een domme en enorm woke reclame en dat was een totale ramp. De CEO is zojuist opgestapt uit pure schaamte en het bedrijf verkeert in totale chaos. Wie wil er nog een Jaguar als je die schandelijke reclame hebt gezien?"

Er is al geruime tijd kritiek op Jaguar vanwege die campagne, de laatste tijd wordt het onder meer vanuit Trumps achterban vaak aangevoerd als voorbeeld van 'go woke, go broke'. Daar worden de ingestorte verkoopcijfers van Jaguar vaak bij gehaald. Dat die drastisch gedaald zijn, ligt echter aan het feit dat Jaguar zelf stopte met productie van het oude modellengamma, nog voordat er nieuwe modellen op de markt zijn. Dat betekent echter allerminst dat Jaguar de boel straks weer recht zet als die er wel zijn. Jaguar-directeur Rawdon Glover gaf eerder dit jaar overigens toe dat de campagne misschien niet helemaal de juiste boodschap overbracht.