Trump wil soepelere autoregels: ‘We halen alle onzin uit auto’s’

Duidelijk plan

7
Cadillac CT5
Lars Krijgsman

Als het aan de regering van de Amerikaanse president Donald Trump ligt, gaan de brandstofverbruiknormen sterk omlaag.

De Amerikaanse president Donald Trump wil autofabrikanten een handje helpen. De door door voorganger Joe Biden geïntroduceerde verbruiksnorm die voor auto's vanaf modeljaar 2031 gaat gelden, zou teruggedraaid moeten worden. Auto's van modeljaar 2031 - die veelal in de tweede helft van 2030 worden geïntroduceerd - zouden maximaal zo'n 4,7 l/100 km mogen verbruiken. Het plan van Trump is om dat terug te sterk te versoepelen. Als het aan Trump ligt, wordt die verbruiksnorm verlaagd naar 6,8 l/100 km. Dat meldt onder meer Automotive News. Een dergelijke soepelere norm heeft uiteraard ook gevolgen voor de jaren ervoor, daar autofabrikanten 'slechts' naar een minder zware norm toe hoeven te werken.

Het plan behelst meer dan het verlagen van de brandstofverbruiknormen. Zo zouden cross-overs en 'compacte SUV's' voortaan in de categorie personenauto's moeten vallen. Momenteel vallen veel SUV's en cross-overs voor diverse regels en eisen in de categorie 'light trucks'. “Mensen waren gehersenspoeld. [...] Mensen betaalden te veel voor een auto die niet zo goed werkte,” zei Trump tijdens een persconferentie op 3 december. “We halen alle onzin uit de auto's.”

