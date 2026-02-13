Stel je even voor: een einde aan álle CO2-uitstooteisen voor auto’s, en daarmee aan alle maatregelen die iets met brandstofverbruik te maken hebben. In Europa absoluut ondenkbaar, maar in de VS realiteit.

In de Europese Unie was het al heel bijzonder dat het totaalverbod op niet-elektrische auto’s per 2035 toch maar van tafel ging. CO2-reductie heeft evengoed een enorme invloed op alles wat met auto’s te maken heeft. Die moeten immers simpelweg zo zuinig mogelijk zijn om aan de regels te voldoen en zijn dus in toenemende mate elektrisch of toch minimaal hybride. In Nederland komt daar ook nog eens de volledig op CO2 berustende bpm bij. Als een onzuinige auto hier al te koop is, is hij hier dus per definitie erg duur.

In de VS was dat laatste al niet het geval en waren de eisen toch al soepeler, maar ook daar waren er wel degelijk doelen voor de CO2-uitstoot van het totaal verkochte wagenpark per fabrikant. Nu echter niet meer. Zoals eerder aangekondigd is de ‘Endangerment Finding’ namelijk geschrapt. Die ‘finding’ is een uitspraak uit 2009 die vaststelde dat broeikasgassen, waaronder CO2, een gevaar voor de volksgezondheid zijn. Die Endangerment Finding was de legale basis voor alle broeikasgas-gerelateerde wetgeving. Met het schrappen van de waarde van deze uitspraak valt dus al die wetgeving weg, inclusief wetten, normen en eisen die te maken hebben met de CO2-uitstoot van auto’s en (lichte) vrachtwagens. CO2-uitstoot houdt direct verband met brandstofverbruik, dus een auto kan nu eigenlijk om het even wat verbruiken.

Nu wordt er de laatste tijd wel vaker gezegd dat Europa en Amerika uit elkaar groeien, maar op autogebied is dat hiermee meer dan ooit het geval. Terwijl autofabrikanten bij ons immers maximaal moeten investeren om het verbruik van auto’s terug te dringen, zijn er voor de Amerikaanse markt geen redenen meer om hier fors in te investeren.

Einde aan start-stop

Volgens Lee Zeldin, directeur van het officiële Amerikaanse milieu-orgaan EPA, is dat juist het voordeel. In een heerlijk Amerikaans statement stelt hij dat de Endangerment Finding de heilige graal van de ‘klimaatreligie’ was. Het schrappen van de wetgeving zou leiden tot ‘goedkopere auto’s voor Amerikaanse families’. Eigenlijk zou alles er zelfs goedkoper van worden, want ook de vrachtwagens die allerlei goederen rondbrengen worden immers goedkoper. Tot slot, jubelt Zeldin, maakt de stap van de Trump-regering een einde aan het start-stopsysteem, waar vrijwel iedereen een hekel aan zou hebben.