Nu zelfs de kleinste modellen hoog op de poten worden gezet zou je denken dat de tijd een keer rijp wordt voor een opgeruigde, hoge sedan. Maar Volvo kwam van een koude kermis thuis toen het ruim tien jaar geleden een S60 Cross Country lanceerde. Het publiek zat er niet op te wachten. Overigens keken de Zweden het kunstje af van de Duitser Walter Treser die halverwege de jaren 80 al een poging ondernam met een ‘allroad-achtige’ sedan: de Treser Hunter.

De wat oudere autoliefhebber kent de naam Treser wellicht nog van de donkere achterlichten die je in de jaren 80 en 90 als aftermarket accessoire op Volkswagens en Audi’s zag. De ex-Audi medewerker die nauw betrokken was bij de ontwikkeling van de Quattro ging echter veel verder dan het bedenken en produceren van zwarte lichtkappen, hij bouwde speciale series op basis van Audi-modellen en ging zelfs voor een eigen roadster. Maar in dit artikel focussen we ons op een bijzonder concept: de Treser Hunter. Net als de S60 Cross Country een opgeruigde, hoger op de wielen staande sedan.

Een Treser Audi Quattro Roadster, te zien in het Audi- en Siku-museum in Stadtlohn.

Treser Hunter voor de valkenjacht

Treser bekwaamde zich na zijn Audi-tijd op kleine series, en de Treser Hunter was er zo een. Voor de sultan van Oman had het bedrijf al meer dan 20 tot roadster omgebouwde Audi’s Quattro geleverd, en toen kwam het volgende verzoek binnen: kon Treser geen sedan maken waarmee de sultan op valkenjacht kon? In de Audi 90 quattro vond Treser een geschikte basis voor een opgeruigde, hoger op de poten staande offroadsedan. Speciale terreinbanden voor het ruige terrein in Oman en een open dak zodat er in de auto gestaan kon worden maakten de Treser Hunter een bijzondere verschijning. En hij kon ook echt wat dankzij de Michelin TRX-banden en de 20 centimeter extra bodemvrijheid.

De eerste generatie hierboven en de tweede zie je onder.

De eerste 90 kwam in 1984 op de markt, ook de tweede generatie van de 90 kreeg de Treser Hunter-behandeling. Standaard leverde een Treser Hunter 136 pk net als de normale 90 quattro met de 2,2-liter vijfcilinder, maar vermogenstuning tot 160 pk, en zelfs 250 pk door de montage van een turbo vijfcilinder behoorde ook tot de mogelijkheden. Duitse klanten waren minder verzot op de opgeruigde, peperdure 90 quattro, er zijn er enkele van geleverd. Wil je een keer zo’n Treser Hunter in het echt zien, dan moet je naar dit Audi-museum in Duitsland, vlakbij Winterswijk. Daar staan wel meer rariteiten op basis van Audi’s, zoals de Artz Audi Quattro Limousine en een Audi 200 met Passat Variant-achterzijde.