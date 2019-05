Traditiegetrouw: studenten lanceren unieke Volkswagens Golf

Voor het twaalfde jaar op rij kreeg een groep stagiaires bij Volkswagen de opdracht om een unieke showcar in elkaar te knutselen. Dit jaar gingen 31 studenten van tussen de 18 en 24 jaar aan de slag met twee auto’s. Het team uit Wolfsburg stond aan de wieg van de extreme Golf GTI, in Zwickau tekenden ze de Golf Variant FighteR. Beginnend bij de driedeurs Golf valt natuurlijk gelijk het sportieve uitbouwwerk op. De bodykit en het spoilerwerk is met de hand geschilderd. Verder wordt het ‘Nardo’-grijze lakwerk met zwarte en mintkleurige accenten afgewerkt. In de tweezitter stond verder het multimedia- en geluidssysteem op de agenda. De favoriete liedjes van de studenten worden dit weekend met het 3.500 watt-geluidssysteem richting de fans aan het Oostenrijkste meer gepompt. Het geluid zal overigens niet als enigste veel indruk maken. Wie de achterklep opent komt een speciaal apparaat voor de geluidsintallatie tegen die met hologrammen werkt. Knoppen of touchscreens zijn dus niet meer nodig. Door bewegingen 'in de lucht' te maken, reageert het apparaat. Onder de kap treffen we een 2.0 TSI met 380 pk met zeventrapsautomaat.

In het Oost-Duitse Zwickau gingen de trainees aan de slag met een Golf Estate R 4Motion. Door verschillende aanpassingen is het benzineblok nu goed voor 400 pk (plus 100 pk). Naast het lakwerk en de (rode) bodykit werden de wielkasten aan de achterkant aan elke kant drie centimeter verbreed. De FighteR herkennen we verder aan verschillende lichtinstallaties op het dak en in de grille. Dat is niet geheel zonder reden, want de showcar betreedt uiteindelijk de Sacksenring als safetycar. Het volledig lederen interieur is met Alcantara afgewerkt.

De Wörtherseetreffen gaat vandaag van start en duurt tot aankomende zaterdag. Vorig jaar maakten we tijdens het liefhebbersevenement kennis met de Golf GTI Next Level en een Golf Variant TGI GMotion.