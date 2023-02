Toyota's weg naar de verkooptop in Nederland

Sinds twee jaar is Toyota terug in de top-3 bestverkopende automerken in Nederland en niks wijst erop dat het merk die in 2023 zal verlaten. Het is niet voor het eerst dat Toyota zich tot de populairste mag rekenen, maar in de periode 2014 tot 2019 kon het dat zeker niet. Toch: ook de afgelopen twee jaar voerden de Japanners geen enkel model dat tot de top-5 populairste auto's behoort, maar is het merk wel terug aan de subtop. Hoe komt dat?

Met de nog behoorlijk verse Toyota Yaris Cross en Aygo X en de vernieuwde Corolla kan Toyota zich opmaken voor een sterk 2023. Sinds twee jaar mag het merk zich weer tot de bestverkopende automerken in Nederland rekenen, waarmee de Japanners terug zijn in de positie waarin ze zich een goeie tien jaar geleden ook bevonden. Toyota en Nederlands succes bleken toen ook twee prima verenigbare zaken, terwijl het merk in de decennia daarvoor steevast goed was voor een marktaandeel van tussen de 4 en 6 procent. Zo'n consistent percentage is niet onaardig, maar de top-3 haalde Toyota er nooit mee.

Daarin kwam Toyota pas voor het eerst binnen in 2009, toen de Japanners met een marktaandeel van bijna 10 procent (!) de tweede plek wisten te veroveren. Volkswagen hield met 38.660 verkopen nog altijd de nummer 1-positie warm, maar Toyota kwam met 37.593 stuks akelig dicht in de buurt. Dat dankte het merk toen aan de Aygo en de Prius. Laatstgenoemde profiteerde van de bijtellingsregels die in 2008 veranderden en beleefde in 2009 zijn topjaar, de Aygo was inmiddels ingeburgerd als een no-nonsense aanbieding - en een van de allergoedkoopste bovendien.

2014 - 2018: Toyota is terug bij af

Tot en met 2013 wist Toyota met de Aygo, Yaris en Auris in de buurt van een marktaandeel van 7 procent te blijven, goed voor een vijfde plek in de merkenranglijst, maar daarna was het merk terug bij af. Toyota wist van 2014 tot en met 2018 wederom rond de 5 procent van de markt te bedienen, maar met een inmiddels wat oudere Aygo en toch ook alweer drie jaar oude (hybride) Yaris zat er echt niet meer in.

Maar toen kwam succesnummer Corolla terug. Ondanks dat de Yaris en Aygo beide al jarenlang goed zijn voor duizenden verkopen per jaar, ging de Corolla-badge tot op heden veruit het vaakst over de spreekwoordelijke Nederlandse Toyota-toonbank. Met bijna 220.000 verkopen in totaal is het model binnen de line-up van de Japanners onovertroffen; de Yaris staat met krap 170.000 stuks op nummer twee. Van de Corolla waren weliswaar al tig generaties, maar dat heeft zijn gevolgen: de typenaam staat diep in het Nederlandse geheugen gegrift - en dat voelt vertrouwd.

Niet dat de Auris nu zo'n flop was, maar het terugbrengen van de Corolla-naam was voor Toyota een meesterzet. Als een aantrekkelijk vormgegeven sedan, hatchback of stationwagen gecombineerd met een zuinige hybride-aandrijflijn, keurige rijeigenschappen en een dito interieur, kan de Corolla sinds zijn herintroductie in 2019 duizenden verkopen per jaar achter zijn naam schrijven. Ook afgelopen jaar deed het model het prima, maar toch was de tijd rijp voor een facelift. Met een strakgetrokken neus en geüpdatete aandrijflijnen gaat de Corolla 2023 tegemoet. Succes gegarandeerd.

Vertrouwde kleintjes

Althans; een relatief succes. Zoals genoemd scoorde Toyota ook de afgelopen twee jaar geen een keer met een top-5-model, maar vestigde het merk zelf zich wel weer op de nummer 2-positie. Het geheim daarvoor lijkt te zitten in een stevig fundament. Toyota's auto's scoren de laatste jaren niet kortstondig door in te spelen op trends, maar combineren zuinige aandrijflijnen met een betrouwbaar imago voor consistente verkopen. De Aygo en Yaris verkopen al jarenlang goed en krijgen sinds 2019 bijval van de Corolla.

Yaris-Aygo-Corolla, sinds 2019 telkens goed voor de top-3 van Toyota. Wat opvalt: daar zit nog geen cross-over bij. De C-HR is er al even en doet het aardig, maar weet met zijn smaakgevoelige koets geen écht schokkende aantallen te realiseren. Daarop introduceerde het merk de Yaris Cross - die in 2022, zijn eerste hele jaar, bijna de Aygo van de Toyota-troon stootte - én recenter ook nog de Corolla Cross.

Beide modellen zijn ondanks hun hogere koets betrekkelijk zuinig door de immer verder uitgekristalliseerde hybride-aandrijflijnen, maar sluiten ook aan op wat vergrijzend dan wel modegevoelig Nederland wenst: een hoge zit en een ietwat avontuurlijk uiterlijk. Reken er dus maar op dat Toyota de top-3 voorlopig niet verlaat. Het Aygo-en-Yaris-fundament bestaat momenteel uit twee modellen die nog lang niet vervangen hoeven te worden, de gefacelifte Corolla vestigt zich bij hen en de Cross-versies van Corolla en Yaris mogen namens het merk het cross-over-publiek gaan bedienen. Maar of Toyota nu eindelijk eens de nummer 1-positie voor zich weet te winnen?