Toyota's eerste EV in 2021 in Europa

Toyota hoopt in 2021 zijn eerste volledig elektrische auto in Europa te kunnen leveren. Het Japanse merkt mikt vooralsnog op een SUV en een personenbusje, zegt Toyota Europe-topman Johan van Zyl in gesprek met Automotive News Europe.

Toyota heeft tot op heden ingezet op hybridetechniek in plaats van volledig elektrische voertuigen. Het merk verwacht dat 50 procent van alle verkochte Toyota's dit jaar in Europa een hybride zal zijn.

"Het prijsniveau van elektrische auto's is hoog, daarom zal je de auto in het SUV-segment moeten verwachten. Daarnaast is elektrische aandrijving handig voor personenbusjes, vooral in steden waar de zones voor uitstootloze auto's worden uitgebreid", aldus Van Zyl, die erop rekent dat Toyota in 2021 een voertuig gereed heeft.

In China begint Toyota dit jaar al met de verkoop van een elektrische auto, de op de GAC Trumpchi GS4 gebaseerde GAC Toyota ix4. Het jaar erop krijgt de auto gezelschap van de elektrische C-HR, een auto die in Nederland als hybride wordt verkocht. Het naar Europa halen van deze elektrische C-HR is wat Van Zyl betreft "iets om naar te kijken".

De elektrische personenbus zal waarschijnlijk een samenwerking worden met het Franse PSA, moederbedrijf van Citroën, DS, Opel en Peugeot. Toyota levert op dit moment de Proace, een door PSA ontwikkelde bedrijfswagen. De aangekondigde elektrische Opel Vivaro kan daarom de basis voor een elektrische Toyota-bus vormen.