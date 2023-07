Toyota's dit jaar nog veel vaker gestolen dan vorig jaar

Er worden momenteel heel veel Toyota's gestolen in Nederland. Dat blijkt uit het nieuwste Nederlandse voertuigdiefstalrapport. De Toyota C-HR, en vooral de Rav4, zijn ongekend populair bij het dievengilde - en zelfs nog veel populairder dan vorig jaar, toen Toyota's ook al het vaakst gestolen werden. Tegelijkertijd is er ook een lichtpuntje: steeds meer gestolen auto's worden teruggevonden.

Elk halfjaar publiceert het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) een rapport met daarin de cijfers aangaande voertuigdiefstal in Nederland. Daaruit blijkt dat er in de eerste helft van 2023 ongeveer even veel auto's zijn gestolen als in dezelfde periode van 2022: 2.917 stuks. Dat is 1 procent meer dan de 2.900 stuks van vorig jaar, maar significant minder dan de 3.606 in ijkjaar 2019 - tijdens de pandemie wisselde menig dief van 'professie'.

Hoe zuur het ook is dat afgelopen halfjaar 2.900 mensen moesten meemaken dat hun auto verdwenen was, is er wel een lichtpuntje: steeds meer auto's worden teruggevonden. Waar in 2019 nog 36 procent van de gestolen auto's weer terechtkwam, stijgt dat percentage sindsdien gestaag, en zo ook dit jaar. 42,2 procent van de 2.917 auto's die in de afgelopen 6 maanden gejat werden, werd teruggevonden. Zo'n 40 procent daarvan is zelfs binnen één dag weer terecht.

Nog veel meer Toyota's gejat

Opvallend is de toename van het aantal gestolen Toyota's. Dat merk was vorig jaar ook al goed voor de titel 'meest gejatte automerk', maar dit jaar werden er tot dusver nog veel meer (+ 18%) Toyota's gestolen dan vorig jaar. Dat verschil is louter toe te schrijven aan de Toyota's C-HR en de Rav4. Van januari tot en met juni werden er 124 C-HR's (in jan-jun 2024 2022: 62 stuks) en 316 Rav4's (in jan-jun 2022: 196 stuks) gejat.

In totaal werden verleden halfjaar 560 Toyota's geroofd. Volkswagen staat met 382 gevallen van diefstal op de 2e plaats, Peugeot (193 gevallen) op de 3e, Ford (158 gevallen) op de 4e en Mercedes-Benz (157 gevallen) op de 5e.

Alfa Romeo's gemiddeld genomen het vaakst gestolen

Toyota's mogen dan wel het vaakst ontvreemd worden, maar het merk is statistisch gezien niet het merk met de grootste kans gestolen te worden. Toyota staat op plek 3, daar 1 op de 1.188 in Nederland geregistreerde Toyota's afgelopen jaar gestolen werd. Concerngenoot Lexus - ook met veel hybridetechniek - is de nummer 2 (1 op de 1.149 gestolen), Alfa Romeo (1 op de 1.035) de nummer 1. Van de Volkswagens werd 1 op de 2.913 geregistreerde auto's dit jaar gestolen.

Alfa Romeo scoort hoog door de populariteit van de Stelvio, wat verhoudingsgewijs de vaakst gestolen auto is. 1 op de 105 Stelvio's (16 van de 1.677 geregistreerde exemplaren) werd dit jaar ontvreemd. Voor de Toyota Rav4 geldt 1 op de 118. Van alle dit jaar gestolen Toyota's (560 in totaal) waren 487 exemplaren een hybride.

De hoogste concentratie autodiefstallen vind je in de grote steden en Limburg. Hieronder de top-5 van meest-gestolen modellen van januari tot en met juni van dit jaar: