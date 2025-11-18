Ga naar de inhoud
Toyota’s Akio Toyoda gaat helemaal ‘MAGA’ en trekt Trump-kledij aan

Gewaagd met uitleg

Akio Toyoda MAGA Trump
Jan Lemkes

Vond jij de politieke escapades van Tesla-topman Elon Musk maar niks? Ga er dan maar eens goed voor zitten, want Toyota’s bestuursvoorzitter Akio Toyoda is gespot met een ‘Make America Great Again’-petje én Trump en Vance op z’n shirt.

Als de auto-industrie in direct verband wordt gebracht met de huidige Amerikaanse president, gaan de gedachten al heel snel naar Tesla-topman Musk. Die maakte als leider van het ‘Department of Government Efficiency’ immers indirect onderdeel uit van de regering en verkeert nog steeds (of eigenlijk: weer) geregeld in het gezelschap van de president.

Vandaag praten we echter niet over Musk, maar wel over een kopstuk uit de auto-industrie en Donald Trump. Op het X-account (toch nog Musk!) van de Amerikaanse ambassadeur in Japan George Glass zijn namelijk foto’s verschenen van Akio Toyoda, voormalig CEO van Toyota en inmiddels ‘slechts’ bestuursvoorzitter bij dat merk. Toyoda was met Glass aanwezig bij een Nascar-evenement op de Fuji Speedway.

Akio Toyoda MAGA Trump

George Glass (links) en de in spraakmakende kledij gehulde Akio Toyoda

Het ging om een evenement in het kader van de aanstaande America 250-festiviteiten naar aanleiding van de 250-jarige geschiedenis van de VS, dus we kunnen ons zo voorstellen dat Toyoda op deze manier ‘slechts’ de vriendschap met de Amerikanen wilde vieren en onderstrepen. Volgens Automotive News zet Toyoda zijn charme-offensief echter kracht bij met woorden, en praat hij zowaar positief over de Amerikaanse invoerheffingen die de wereldwijde autohandel flink hebben opgeschud. Toyoda: “Ik ben hier niet om te discussiëren over de vraag of importtarieven goed of slecht zijn. Elke nationale leider wil zijn eigen auto-industrie beschermen, en we zoeken naar manieren om deze heffingen voor iedereen winstgevend te maken.”

We zijn benieuwd wanneer de eerste Yarissen met 'I bought this before Akio went crazy' in het Nederlandse straatbeeld verschijnen.

Toyota

