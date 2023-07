Toyota ziet internationale verkopen behoorlijk toenemen

Toyota en Lexus verkochten in het eerste halfjaar van 2023 samen wereldwijd 4.937.634 auto's. Dat waren er 5,1 procent meer dan de 4.699.020 stuks die de twee merken in diezelfde periode vorig jaar aan de man wisten te brengen. 4.059.419 van die ruim 4,9 miljoen auto's vonden buiten thuisland Japan een eigenaar. Dat aantal lag het afgelopen halfjaar slechts 0,5 procent hoger dan in het eerste halfjaar van 2022. In Japan werd echter een verkooptoename van dik 33 procent naar 878.215 auto's gerealiseerd. Van de ruim 4,9 miljoen verkochte auto's waren er 382.131 een Lexus.

In Europa verkochten Toyota en Lexus samen 547.655 nieuwe auto's, 2,8 procent meer dan in de eerste helft van 2022. 31.560 daarvan waren een Lexus (+41 procent). In het Verenigd Koninkrijk namen de verkopen met 13,3 procent toe tot bijna 73.000 stuks. In Frankrijk, Italië en Duitsland werden verkoopstijgingen van achtereenvolgens 7,6 procent, 8,1 procent en 4,3 procent gerealiseerd. In Noord-Amerika daalden de verkopen het afgelopen halfjaar met één procent, al werden er alsnog 1.210.391 nieuwe auto's van Toyota en Lexus aan de man gebracht. Het gros daarvan, ruim 1 miljoen stuks, vonden in de Verenigde Staten een eigenaar. In Zuid-Amerika namen de verkopen met bijna 5 procent toe tot 232.369 stuks. In Azië namen de verkopen met een half procentje af tot 1.558.064 auto's. In China daalden de verkopen met bijna 3 procent tot 879.421 auto's. Volgens Toyota houdt dat verband met het schrappen van stimuleringsmaatregelen. Ook in Australië en Nieuw-Zeeland namen de verkopen af en wel met 15 procent tot in totaal 123.339 auto's. In het Midden-Oosten en Afrika werden weer plusjes gescoord en wel van achtereenvolgens 6,1 procent en 12,3 procent.

Elektrisch in de plus

Van alle auto's die Toyota en Lexus in het eerste halfjaar van 2023 verkochten hadden er 1.710.298 een geëlektrificeerde (elektrisch, plug-in, hybride, mild-hybride) aandrijflijn. Het gros daarvan had een conventionele hybride aandrijflijn: 1.597.980 stuks (+20,5 procent). 10.037 van het totaal had een mild-hybride aandrijflijn, 53.757 exemplaren waren een plug-in hybride (+12,3 procent) en 2.353 auto's hadden een brandstofcel aan boord (+0,6 procent). In totaal verkochte Toyota en Lexus samen 46.171 volledig elektrische auto's, een riante 417,3 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2022.

Toyota Motor Corporation bestaat niet alleen uit Toyota en Lexus, maar ook uit Daihatsu en bedrijfswagenfabrikant Hino. Daihatsu noteerde het afgelopen halfjaar een verkoopstijging van maar liefst 15,1 procent achter zijn naam. Daihatsu verkocht wereldwijd 415.609 auto's waarvan er bijna 313.000 stuks (+15,9 procent) in Japan werd geregistreerd. Ook buiten Japan scoorde Daihatsu behoorlijk goed. Het verkocht buiten Japan 103.011 nieuwe auto's, bijna 13 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2022. Bedrijfswagenfabrikant Hino deed het minder goed. In de eerste zes maanden van dit jaar sleet het merk 66.598 bedrijfswagens, ruim 14 procent minder dan in de eerste helft van 2022. Vegen we de verkopen van Toyota, Lexus, Daihatsu en Hino op een hoop, dan komen we uit op een totaal van 5.419.841 verkochte voertuigen, 5,5 procent meer dan in de eerste helft van vorig jaar.