Toyota Yaris krijgt nieuwe sterkere hybride aandrijflijn

Toyota slijpt de Yaris bij, maar verwacht geen uitgebreide facelift die zaken als nieuwe bumpers en andere koplampen of achterlichten naar het model brengt. Toyota introduceert wel een tweede hybride aandrijflijn voor de Yaris. De voorheen Yaris Hybrid en nu Yaris Hybrid 115 geheten bestaande variant krijgt namelijk gezelschap van de Yaris Hybrid 130. Het getal in de naam van die aandrijflijn geeft natuurlijk weg wat je op vermogensvlak van die hybride versie kunt verwachten.

De Toyota Yaris Hybrid 130 heeft een krachtigere elektromotor dan de Toyota Yaris Hybrid 115. Dat levert de Toyota Yaris Hybrid 130 een systeemvermogen op van 130 pk en 185 Nm. Daarmee is hij uiteraard krachtiger dan de 116 pk en 141 Nm sterke Yaris Hybrid 115. In 9,2 seconden bereikt de Toyota Yaris Hybrid 130 vanuit stilstand een snelheid van 100 km/h. De 116 pk sterke en al even bekende hybride Yaris heeft voor die klus een halve tel langer nodig.

Gecharmeerd van de drie relatief kleine digitale displays achter het stuurwiel van de Yaris waarvan er twee in ronde kokers zijn gehuisvest? Ga dan maar snel naar de Toyota-dealer. De opgefriste Yaris heeft ze namelijk niet meer. Achter het stuurwiel zit voortaan namelijk altijd een groter digitaal display dat - afhankelijk van de gekozen uitvoering - een diagonaal heeft van 7 of 12,3 inch. Het vernieuwde infotainmentsysteem heeft een diagonaal van 9 of 10,5 inch terwijl 9 inch voorheen de grootste variant was. Over-te-air-updates zijn voortaan mogelijk. Ook nieuw is de mogelijkheid om je mobiele telefoon middels de MyT-applicatie om te toveren tot virtuele autosleutel. Met deze telefoon-app kun je voortaan ook de auto op afstand vergrendelen en ontgrendelen, de klimaatregeling aansturen en de alarmlichten activeren. Ook op veiligheidsvlak is er nieuws. De Toyota Yaris krijgt krijgt een nieuwe camera en een nieuwe radar waardoor zaken als het Pre-Collision System nu in onder meer in staat is om een groter aantal objecten en voertuigen waar te nemen. Ook is Intersection Collision Avoidance Support hierdoor verbeterd.

Premiere Edition

Toyota introduceert de vernieuwde Yaris hand in hand met een nieuwe topuitvoering die Premiere Edition heet. Deze variant is Neptune Blue gespoten en heeft een zwart dak en zwarte raamstijlen. Ook in het interieur van deze variant kom je blauwe details tegen. Hij staat op 17-inch zwart gepolijste lichtmetalen wielen en is ook in de bi-tone-kleurstellingen Platinium Park White en Shimmering Silver Metallic te krijgen. Voor de overige versies van de Toyota Yaris zijn er ook nieuwe wielen, kleuren en zelfs nieuwe stoelbekleding.

Bij de lancering van de nieuwe Yaris wordt ook een nieuwe topversie gelanceerd, de Premiere Edition. Dit model wordt geleverd in de nieuwe speciale Neptune Blue bi-tone lak met een contrasterend zwart dak en raamstijlen. Het blauwe thema komt ook in het interieur terug met contrasterende stiksels van de stoelbekleding en sierlijsten op het dashboard en in de deurpanelen. Nieuw ontworpen 17-inch zwart gepolijste lichtmetalen velgen maken het geheel af. De Premiere Edition zal ook leverbaar zijn in bi-tone Platinum Pearl White of bi-tone Shimmering Silver Metallic lak.

De eerste exemplaren van de aangescherpte Toyota Yaris komen in het voorjaar van 2024 naar Nederland.