Toyota Yaris Cross teaser
 
Toyota Yaris Cross krijgt nieuw neusje

Joas van Wingerden
Er lijkt een facelift op handen voor de Toyota Yaris Cross. De compacte cross-over krijgt daarbij in elk geval een nieuwe grille.

Toyota slingert enkele teaserfoto's online, waarop we vrijwel zeker de Toyota Yaris Cross zien. We herkennen hem onder meer aan zijn schuin aflopende neusje net voor de naad van de motorkap (foto 2) en ook de vorm van de neus op foto 1 komt overeen. Op die foto zien we echter ook iets dat we nog niet kennen van het model. We nemen een verzameling openingen waar, die samen een grille vormen. Dat lijkt een flinke verandering te worden voor het model, dat nu nog een conventionele grille heeft. Eerder zagen we zo'n wisseling al bij grote broer Toyota Corolla Cross.

Het is nog even de vraag wat er verder nog verandert, al zien we ook alvast een stukje van een vermoedelijk nieuw lichtmetalen wiel. De onthulling van de gefacelifte Toyota Yaris Cross is nabij. 'Binnenkort meer,' zo zegt Toyota. Overigens kreeg de Yaris Cross al meermaals subtiele opfrissers, al waren dat meer modeljaarupdates dan volbloed facelifts. Eind 2023 was er al een vrij significante vernieuwingsronde voor het interieur van de Yaris Cross. De Toyota Yaris Cross is razend populair, ook hier in Nederland, met dit jaar al dik 1.100 verkochte exemplaren en vorig jaar bijna 7.000. Vorig jaar eindigde de Yaris Cross in ons land op de zesde plaats in de verkoopstatistieken, momenteel staat hij op plek negen.

Ontdek deze auto's in de occasionvergelijker

Toyota Yaris Cross 1.5 VVT-I Hybrid 116pk CVT Team D

Toyota Yaris Cross 1.5 VVT-I Hybrid 116pk CVT Team D

  • 2024
  • 10.287 km
€ 28.350
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 Executive | Trekhaak | Dodehoek detectie | Matrix LED | Stoelverwarming | Head-up display | JBL | Apple Carplay / Android Auto | Parkeersensoren voor/achter | 18 inch

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 Executive | Trekhaak | Dodehoek detectie | Matrix LED | Stoelverwarming | Head-up display | JBL | Apple Carplay / Android Auto | Parkeersensoren voor/achter | 18 inch

  • 2025
  • 2.296 km
€ 35.999
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Explore Achteruitrijcamera, Apple Carplay/Android Auto, Keyless Entry/Start, Stoelverwarmin

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Explore Achteruitrijcamera, Apple Carplay/Android Auto, Keyless Entry/Start, Stoelverwarmin

  • 2024
  • 2.283 km
€ 28.950

PRIVATE LEASE Toyota Yaris Cross

INFO

