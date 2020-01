Toyota Yaris alvast uitgedost als GR

De Toyota Yaris is inmiddels al een paar keer langs Gazoo Racing geweest voor een sportieve behandeling. De GR Yaris is natuurlijk het echte werk, maar voor de Tokyo Motor Show hangt het merk ook alvast een gewone Yaris vol met GR-spul.

Het ietwat stoffige imago van de Toyota Yaris verdween al enigszins toen de vorige generatie als de ontzettend leuke GRMN verscheen. Daar doet de nieuwste Yaris echter nog een schepje bovenop met de 'GR-4', een WRC-homologatiemodel met vierwielaandrijving en een dik 250 pk sterke geblazen driecilinder. Die zal voor de gemiddelde sterveling alleen niet zomaar weggelegd zijn, dus gelukkig is GR niet te beroerd om een set met enkel uiterlijke aankleding voor de Yaris te leveren. Deze Yaris met 'GR-parts' laat zich in aanloop naar de show in Tokio alvast zien.

Dat hier geen standaard witte Yaris staat, zie je in een oogwenk. Het neusje van de compacte Toyota oogt lekker sportief dankzij een flink uitgebouwde voorbumper en diverse zwarte en rode accenten. Aan de zijkant zorgen sideskirts en een finishvlagpatroon boven de dorpels daarvoor. Ook het kontje van de Yaris is lekker dik aangekleed en GR-logo's rondom verraden dat de sportieve tak van Toyota ermee in de weer is geweest.

Wie liever iets minder opvalt, maar toch wat meer wil dan een standaard-Yaris kan aankloppen bij Modellista. De tuner parkeert in Tokio ook een speciale Yaris. Sportiviteit is hierbij niet zo zeer het doel geweest. Modellista wil met zijn aanpassingen de Yaris juist wat chiquer laten ogen. Subtiele aanpassingen aan de bumpers en dorpels geven de auto wel wat meer body, maar het zijn vooral de chromen accenten en het oranje-blauwe leren interieur die in het oog springen.