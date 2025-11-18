Toyota wil levensduur modellen verlengen naar negen jaar

Maak je geen zorgen: een beetje Toyota gaat nog altijd langer dan negen jaar mee. We hebben het vandaag over de levenscyclus van een nieuw beschikbaar model, dus de periode waarin zo’n model geleverd en verkocht wordt.

Ooit was dat een stuk korter dan nu het geval is, zeker bij een Japans merk als Toyota. De Corolla die in 1987 verscheen, werd in 1992 bijvoorbeeld al weer afgelost door een compleet nieuwe generatie die op zijn beurt in 1997 het veld ruimde. Met een jaar of vijf was het doen dus wel klaar voor zo’n model, maar tegenwoordig is dat anders. De Corolla ‘van nu’ staat bijvoorbeeld al sinds 2019 in de showroom en een concreet beeld op de opvolger is er nog niet. Van de RAV4 is die nieuwe versie al wel gepresenteerd, maar ook die auto houdt het in huidige/voorgaande vorm al bijna zeven jaar uit. Dat is tegenwoordig dan ook de norm, maar volgens het doorgaans goed ingevoerde Nikkei Asia wordt de levensduur van een Toyota-modelgeneratie binnenkort opgerekt naar negen jaar. Facelifts en vooral software-updates moeten de boel in de tussentijd actueel houden, eigenlijk precies zoals we dat bij bijvoorbeeld die huidige Corolla en RAV4 al gezien hebben.

Of het erg is dat Toyota langer met één model wil doen, is zeer de vraag. De Corolla laat zien dat een goed ontworpen model inderdaad lange tijd prima mee kan doen, en het bespaart Toyota natuurlijk veel geld als het niet om de haverklap een compleet nieuwe generatie hoeft te ontwikkelen. De ontwikkeling bij Toyota is dan ook onderdeel van een bredere trend in autoland, waarbij Tesla weer eens als trendsetter kan worden aangewezen. Dat merk bouwt al sinds 2008 (Roadster) of 2012 (Model S) personenauto’s, maar heeft zelfs nog helemaal nooit een compleet nieuwe generatie van een bestaand model gelanceerd. In plaats daarvan wordt de boel actueel gehouden met softwareupdates, technische wijzigingen en (doorgaans subtiele) optische opfrissers, een voorbeeld dat veel andere merken in minder extreme mate graag volgen.