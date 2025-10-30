Toyota laat in Japan tal van voorbodes zien, maar houdt technische informatie nog een beetje achter. Toch is er wel wat naar buiten gekomen over wat Toyota op motorisch gebied van plan is.

Bij de onthulling van de diverse studiemodellen van Toyota, Lexus en het nieuwe luxe topmerk Century was Toyota niet heel scheutig met technische informatie. Ergens ook niet heel onverwacht, want we hebben hier te maken met studiemodellen. Toch sijpelt er wel wat naar buiten over wat Toyota van plan is als het straks tijd is voor het echte werk. Zo hoorden we al dat de volgende Toyota Corolla ook een brandstofcel krijgt, maar de Japanners vergeten de brandstofmotoren ook niet. Integendeel.

Toyota werkt aan een nieuwe motorenfamilie, zo vangt CarExpert op. De kleinste van de reeks wordt een geblazen 1.5 vierpitter, een stap hoger staat een 2.0. Die laatste krachtbron is eerder dit jaar al in de bijzondere GR Yaris met middenmotor gelegd. Er komen ook V8's aan. Jazeker, waarschijnlijk twee verschillende krachtbronnen, al zijn ze in de basis mogelijk wel hetzelfde. Toyota laat doorschemeren dat de V8 sterk op de 2.0 vierpitter lijkt. Welk slagvolume die krijgt, is nog niet helder. Een 4.0 zou voor de hand liggen als het niet alleen qua cilinders maar ook qua slagvolume twee keer de 2.0 wordt.

Dat Toyota aan een V8 werkt, is geen verrassing. De Japanners komen immers met een mogelijk puur voor de racerij bedoelde supercar met achtcilinder. Reken echter maar dat de brul van een nieuwe Toyota-V8 straks ook op de openbare weg te horen is. Takashi Uehara, hoofdverantwoordelijke voor krachtbronnen bij Toyota, laat volgens CarExpert weten dat de productieversie van de Lexus Sport Concept (foto's boven dit artikel) een V8 krijgt.