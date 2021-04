Toyota werkt aan driecilinder waterstofmotor

Toyota is bezig met de ontwikkeling van een verbrandingsmotor die op waterstof loopt. In eerste instantie neemt Toyota met de motor deel aan het Japanse toerwagenkampioenschap 'Super Taikyu Series'. In de racerij wil het merk de motor verder fijnslijpen. Of de technologie uiteindelijk ook het productiestadium haalt is nog niet bekend, maar Toyota lijkt er wel op te mikken.

De meeste autofabrikanten zetten momenteel vol in op BEV's ten koste van auto's op waterstof. Ook Toyota werkt aan een BEV, maar houdt desondanks vast aan de verdere ontwikkeling van waterstof. Onlangs bracht het merk de tweede generatie van de Mirai op de markt. In de Mirai is het een brandstofcel die de elektriciteit voor de aandrijving verzorgt, maar Toyota broedt daarnaast op een 1.6 driecilinder turbomotor die waterstof als brandstof gebruikt. De brandstoftoevoer en de injectoren zijn hierbij aangepast ten opzichte van een benzinemotor, maar verder is de werking gelijk. Volgens Toyota is het resultaat een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer. Alleen het kleine beetje olie dat de motor verbrandt, brengt uitstoot met zich mee. Hoeveel vermogen de krachtbron levert, is niet bekend. Gebaseerd op de cilinderinhoud en het aantal cilinders is het niet ondenkbaar dat Toyota de krachtbron van de GR Yaris als uitgangspunt heeft genomen. In die auto levert het blokje 261 pk.

Een verbrandingsmotor die op waterstof loopt kent een aantal voordelen volgens Toyota: de verbranding gaat namelijk sneller dan bij motoren op benzine, waardoor de motor sneller moet reageren op input van de bestuurder. Verder maakt een waterstofmotor geluid en produceert hij trillingen, wat bij moet dragen aan de rijbeleving. Hoe de motor klinkt is alleen nog niet bekend. Op 21 mei zet Toyota de motor voor het eerst in bij de Super Taikyu Series, waar de krachtbron in een raceauto komt te liggen die gebaseerd is op de Corolla Sport.

In productie?

Toyota noemt nog geen concrete plannen voor de productie waterstofmotor, maar benadrukt wel dat het de kennis die het merk opdoet in de autosport implementeert in zijn productieauto's, waarbij de GR Yaris als voorbeeld wordt genoemd. Het is daarom niet ondenkbaar dat de waterstofmotor zijn weg op termijn vindt naar één of meerdere modellen van Toyota.