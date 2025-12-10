Het Amerikaanse Consumer Reports produceert één van de bekendste onderzoeken naar betrouwbaarheid van personenauto’s. Het lijstje met betrouwbaarste nieuwe auto’s is helemaal bovenaan niet verrassend en heeft maar één Europees merk in de top 10.

Bij dit onderzoek hoort een dikke kanttekening, want Consumer Reports richt zich op de Amerikaanse markt en de resultaten kunnen dus niet zomaar naar Europa worden vertaald. Bovendien gaat het hier om nieuwe auto’s. Consumer Reports baseerde zich daarbij naar eigen zeggen op gegevens van 380.000 voertuigen en deed daarmee een voorspelling over de betrouwbaarheid van auto’s van de betreffende merken. Het ging om auto’s van de modeljaren 2023, 2024, 2025 en (dat bestaat al) 2026 en omdat Consumer Reports een minimum aantal inzendingen hanteert, deden onder meer Alfa Romeo, Dodge, Fiat, Land Rover en Lucid deze keer niet mee.

Is betrouwbaarheid van een gloednieuwe auto belangrijk? Toch wel, stelt Consumer Reports. Nieuwe auto’s hebben weliswaar garantie, maar heen en weer naar de dealer rijden is tijdrovend en vervelend. Bovendien verloopt garantie op een dag en dat is voor Consumer Reports voldoende reden om consumenten op het hard te drukken rekening te houden met de verwachte betrouwbaarheid, ook bij de aanschaf van een nieuwe auto.

Bovenaan het lijstje treffen we geen grote verrassingen aan. Toyota staat op één en is dat eigenlijk aan zijn stand verplicht, Subaru en Lexus maken het podium compleet. Daaronder volgt Honda en daaronder – wel opvallend – BMW, dat meteen het enige Europese merk in de hele top 10 is. Na BMW volgen weer twee Japanners en daarna is het de beurt aan het eerste Amerikaanse merk, namelijk het Buick van General Motors.

Onder Buick staat Tesla en dat is best een vermelding waard. Dit merk scoort namelijk de grootste stijging van alle merken, laat Kia en Hyundai nu achter zich en schuift maar liefst acht plekken naar boven op, waarbij de Tesla Model 3 zich bovendien de betrouwbaarste elektrische auto van het onderzoek mocht noemen.

Betrouwbaarste nieuwe auto's naar merk

(Consumer Reports, 2025)

1 Toyota 2 Subaru 3 Lexus 4 Honda 5 BMW 6 Nissan 7 Acura 8 Buick 9 Tesla 10 Kia 11 Ford 12 Hyundai 13 Audi 14 Mazda 15 Volvo 16 Volkswagen 17 Chevrolet 18 Cadillac 19 Mercedes-Benz 20 Lincoln 21 Genesis 22 Chrysler 23 GMC 24 Jeep 25 Ram 26 Rivian

Dat brengt ons bij de verschillende aandrijfvormen. Consumer Reports maakte onderscheid tussen pure brandstofmodellen, Hybrides, plug-in hybrides en EV’s, en concludeert dat die laatste twee categorieën vooralsnog meer ellende opleveren voor hun berijders. Van stekkerloze hybrides kan dat niet worden gezegd, want die auto’s scoren ondanks complexe techniek vaak zelfs beter dan pure brandstofauto’s. Daar zou Toyota toch niets mee te maken hebben...?

Gebruikte auto's

Consumer Reports keek overigens ook naar betrouwbaarheid van oudere auto’s, namelijk tussen 5 en 10 jaar oud. In die categorie staat Tesla helemaal onderaan, maar verdelen de Japanners evengoed de topposities. BMW doet het ook hier het beste van alle Europese merken, al schoppen Audi en Volvo het hier tot de top 10. De gehele lijst in de 5- tot 10-jaar oud-categorie staat hieronder.

Betrouwbaarste gebruikte auto's (5-10 jaar) naar merk

(Consumer Reports, 2025)

1 Lexus 2 Toyota 3 Mazda 4 Honda 5 Acura 6 BMW 7 Buick 8 Nissan 9 Audi 10 Volvo 11 Mercedes-Benz 12 Subaru 13 Volkswagen 14 Lincoln 15 Mini 16 Cadillac 17 Hyundai 18 Chevrolet 19 Ford 20 Dodge 21 Kia 22 GMC 23 Chrysler 24 Ram 25 Jeep 26 Tesla

Als we dit onderzoek moeten geloven, kunnen ook occasionkopers dus het beste op zoek naar een Toyota of Lexus. Dat treft, want beiden vind je in grote aantallen op AutoWeeks eigen occasion-pagina's.