Toyota vernieuwt Prius

Toyota presenteert in Los Angeles een vernieuwde versie van de Prius. Het extreme design van de hybride-vaandeldrager lijkt daarbij wat te zijn afgezwakt, maar er is meer nieuws te melden.

De huidige Prius valt zowel overdag als in het donker direct op tussen het overige verkeer. Dat komt doordat de auto aan de voor- en achterkant nogal bijzondere lichtunits heeft. De achterlichten van het in 2016 gelanceerde model beslaan in verticaal opzicht vrijwel de gehele kont en lopen dus door tot enige centimeters boven de onderrand van de bumper. De meningen over dit extreme design zijn op z’n zachtst gezegd verdeeld en nu lijkt Toyota de auto voor een wat breder publiek geschikt te maken.

Markant

De vernieuwde Prius is nog altijd een markante verschijning, maar heeft aan beide kanten bescheidener lichtunits. Dat betekent automatisch dat nieuwe bumpers hun intrede doen en ook die zijn strak van vorm. De achterklep is eveneens net anders. Als geheel kruipt de Prius visueel wat dichter naar de plug-inversie toe, al blijft er veel verschil tussen beide varianten bestaan.

Behalve een strakkere koets krijgt de vernieuwde Prius volgens Toyota Nederland ook mooiere materialen in het interieur en een vernieuwd infotainmentsysteem. Hoe dat er in Europa precies uit komt te zien is nog even afwachten, want foto’s van het dashboard houdt de importeur nog even onder de pet.

In de VS is er al wel beeld van het binnenste, dus die foto hebben we maar bijgevoegd. Schrik echter niet van het enorme touchscreen dat op de dashboardfoto te zien is, want dat is een onderdeel dat ook bij de Prius Plug-in (‘Prime’) in de VS al beschikbaar was. Bij de reguliere Prius lijkt het vooralsnog te gaan om een sneller reagerend scherm van normaal formaat.

AWD-e

Onderhuids is er ook groot nieuws te melden, want Toyota USA verwelkomt de Prius AWD-e. Een Prius met vierwielaandrijving dus. De auto lijkt nadrukkelijk bedoeld voor gebruik onder koude, winterse omstandigheden en beschikt daarom over een extra koubestendige nikkel-metaalhybride-accu onder de achterbank. Dat heeft overigens geen effect op de zit- of bagageruimte. Voorwielaangedreven Priussen houden hun Lithium-Ion-batterij. De vierwielaangedreven Prius beschikt niet over een cardanas die van voor naar achter onder de auto loopt, want de vierwielaandrijving is geheel elektrisch. Een elektromotor bij de achterwielen ondersteunt het reguliere exemplaar bij het wegrijden, tot een snelheid van zo’n 10 km/h. Als de omstandigheden dat vereisen kan de achteras tot 70 km/h bijspringen.

Toyota Europe zwijgt vooralsnog in alle toonaarden over deze versie, dus of de AWD-e ooit de oversteek zal maken zal de toekomst moeten uitwijzen. De vernieuwde Prius maakt z’n Europese debuut op 18 januari tijdens de Brussels Motor Show.