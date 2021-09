Toyota vernieuwt grootste pick-up Tundra

Naar Nederlandse maatstaven is een Toyota Hilux al een behoorlijk bakbeest, maar in de Verenigde Staten hebben pick-ups in het Hilux-segment veel grotere alternatieven. Bij Ford is dat bijvoorbeeld de F-150 en bij Toyota de machtige Tundra. Die Tundra is nu volledig vernieuwd en oogt gemener dan ooit.

Wie het autonieuws op deze website nauwlettend in de gaten houdt, komt het uiterlijk van de nieuwe Toyota Tundra wellicht bekend voor. In juni liet Toyota namelijk al een eerste foto van de derde generatie Tundra zien. Vanaf dat moment was direct duidelijk dat de volledig vernieuwde en nu op een nieuw platform gebouwde Tundra veel agressiever oogt dat zijn voorganger. Toyota heeft nu Tundra nu in zijn geheel vrijgegeven.

De nieuwe Tundra is wat design betreft helemaal een kind van deze tijd en dat betekent dat het gedaan is met de ronde en nog enigszins vriendelijke vormen die op de uitgaande in 2007 gepresenteerde Tundra werden geïntroduceerd. De nieuwe Tundra oogt alsof hij zijn medeweggebruikers het liefst gepaard met het nodige audiovisuele drama opslokt met die enorme gapende muil. De nieuwe Toyota Tundra heeft namelijk een enorme grille die bijna de gehele breedte van het front beslaat en visueel helemaal doorloopt tot de onderkant van de bumper, al is dat laatste natuurlijk niet helemaal het geval. Toyota geeft de nieuwe Tundra verder stevig aangezette en bijna vierkante wielkasten. Meer hoekigheid vinden we in de oplopende lijn onderaan het achterportier. Zoals bij pick-ups vaker het geval is, is de achterkant minder indrukwekkend vormgegeven, al zou je het ontwerp van de led-achterlichten - zeker voor een Tundra - redelijk bombastisch kunnen noemen.

Net als het exterieur is het ook het binnenste van de nieuwe Tundra gelardeerd met stoere, hoekige vormen. Die designtechnische ruigheid wordt gecombineerd met moderne snufjes als een tot 14 inch groot multimediascherm en een optioneel digitaal instrumentarium met een diameter van 12,3 inch. Meer modernisme valt onder de kap waar te nemen. In tegenstelling tot de uitgaande Tundra, die in zijn laatste levensjaren alleen nog maar met een V8 was te krijgen, levert Toyota in de nieuwe Tundra enkel zescilinders. De minst potente van het stel is een 3.5 die 395 pk en 650 Nm levert. Die door twee turbo's vergezelde 3.5 is ook in combinatie met een hybridesysteem beschikbaar. In die configuratie is de Tundra 443 pk en 790 Nm sterk. Die variant, net als de niet-hybride versie overigens standaard met tientrapsautomaat, levert de Tundra een maximum trekgewicht van maar liefst 5.444 kilo op.

De nieuwe Tundra komt niet naar Nederland, maar gaat in de Verenigde Staten natuurlijk wel weer de strijd aan met auto's als de Ford F-150, Chevrolet Silverado en Ram 1500. Hij komt vooralsnog alleen met vier deuren op de Amerikaanse markt, al zal een variant daarvan waarschijnlijk slechts twee kleine en aan de achterkant scharnierende exemplaren krijgen. Toyota heeft ook een heftige TRD (Pro)-versie op de menukaart staan die nog eens een kleine 3 centimeter hoger op de poten staat en een aangepast onderstel heeft.