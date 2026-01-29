Toyota verkocht in 2025 wereldwijd een recordaantal van 11,3 miljoen auto's, ondanks de handelsspanningen het afgelopen jaar. Het bedrijf behield daarmee zijn titel als 's werelds grootste autofabrikant en vergrootte de voorsprong op de Duitse concurrent Volkswagen.

De verkopen, inclusief die van Lexus en de dochterbedrijven Daihatsu en Hino Motors, stegen met 4,6 procent, maakte Toyota donderdag bekend.

Anders dan veel andere autofabrikanten profiteerde Toyota van de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Met name in de eerste maanden van 2025 kochten Amerikanen nog snel een auto van de Japanse producent, wat Toyota betere verkopen dan ooit opleverde. De VS is een belangrijke markt waar Toyota bijna een kwart van zijn verkopen haalt.

In China, een cruciale markt, wist Toyota niet te groeien. Daar ondervinden de Japanners steeds meer concurrentie van lokale autofabrikanten zoals de elektrische autobouwer BYD.