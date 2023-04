Toyota verkoopt in 2026 zestig keer zoveel EV's als nu

Sinds begin deze maand is niet Akio Toyoda maar Koji Sato CEO van Toyota Motor Corporation. Onder leiding van Sato moeten Toyota en luxemerk Lexus zich omvormen tot merken die enorme aantallen EV's weg gaan zetten. Een enorme ommezwaai en een nieuwe Toyota Mobility Concept geheten strategie voor Lexus en Toyota moet er voor zorgen dat moederbedrijf Toyota in 2026 al 1,5 miljoen volledig elektrische auto's verkoopt. In 2022 zouden dat er volgens Automotive News slechts 25.000 zijn geweest. Met andere woorden: Sato wil het aantal EV's dat Toyota en Lexus wereldwijd verkoopt verzestigvoudigen. Ook voor 2030 is er al een heftig voornemen. Lexus - dat vanaf 2035 nog enkel EV's verkoopt - moet in 2030 al 1 miljoen EV's verkopen. Heel Toyota Motor Corporation wil in 2035 al 3,5 miljoen EV's verkopen.

Binnen nu en drie jaar zouden Toyota en Lexus samen tien nieuwe volledig elektrische modellen presenteren. Een deel daarvan komt op het bekende e-TNGA-platform te staan dat ook onder auto's als de Toyota bZ4X schuilt en waar ook de Lexus RZ op staat. Ook zitten er modellen tussen op een nieuw voor EV's bestemd modulair platform. Tussen de nieuwkomers moet ook een elektrische cross-over met drie zitrijen zitten die in de Verenigde Staten gebouwd moet worden. Het bZ-label wordt in Europa in ieder geval uitgebreid en Toyota heeft voor markten in onder meer Zuidoost-Azië een elektrische pick-up en 'een compacte EV' in het vat zitten. De nieuwe grotere focus op elektrische auto's betekent niet dat Toyota minder aandacht besteed aan hybride modellen of auto's met een brandstofcel aan boord.