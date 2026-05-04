Toyota C-HR+
 
Toyota verkocht in 2026 al meer EV’s dan in heel 2025

Vooral dankzij de CHR+

Jan Lemkes
11

Toyota had een wat moeilijke start met EV’s, maar komt nu eindelijk een beetje op stoom. Dat blijkt ook voor Nederland te gelden, waar Toyota in de eerste vier maanden van 2026 al meer EV’s verkocht dan in heel 2025.

Meer EV’s verkopen in 2026 wil Europabreed nog weleens lukken, maar is bepaald geen vanzelfsprekendheid in Nederland. Tot het allerlaatste moment leek het er immers op dat elektrische auto’s te maken zouden gaan krijgen met een hoger bijtellingspercentage. Veel zakelijke rijders probeerden dan ook met succes om nog in 2025 een nieuwe EV – meestal een Skoda Elroq of Kia EV3 – op kenteken te krijgen, om er vervolgens achter te komen dat de lagere bijtelling langer intact zou blijven.

Maar Toyota gaat tegen de trend in. Dit merk verkoopt niet alleen verbazingwekkend veel prijzige A-segmenters, maar ook opvallend veel meer elektrische auto’s dan voorheen. Hoewel, opvallend … een oorzaak is zo gevonden. De bestaande bZ4X is eind vorig jaar immers niet alleen in stevig vernieuwde, verbeterde én bovenal goedkopere vorm geïntroduceerd, maar kreeg ook gezelschap van de grotere bZ4X Touring en de kleinere C-HR+. Het effect van die Touring telt nog niet of nauwelijks mee in de verkoopresultaten van dit jaar, want dat model is hooguit net bij de dealers gearriveerd.

Toyota bZ4X

Toyota bZ4X

De bZ4X doet het echter ook zonder Touringversie al prima en was tot nu toe in 2026 goed voor 387 exemplaren. Dat is per maand al aanzienlijk meer dan de in totaal 882 verkochte exemplaren van vorig jaar. De echte klapper komt van de C-HR+. Die deelt platform, dashboard en heel wat meer onderdelen met de bZ4X, maar is korter en goedkoper. Toyota’s ‘Elroq’ was tot en met april goed voor 524 exemplaren, waarmee het totaal aan elektrische Toyota’s (bedrijfswagens uitgezonderd) voor de eerste vier maanden van 2026 op 911 exemplaren komt. Meer dus dan in heel 2025, en dan zijn we in feite nog maar net onderweg.

In vergelijking tot zijn concurrenten doet de C-HR+ het overigens ook goed. Over het gehele jaar staat hij weliswaar nog op een 69e plek, maar in april stijgt het nieuwe model al naar plek 9. Dat is in die maand nota bene net boven de Tesla Model Y, hoewel Skoda wel dik tweemaal zoveel Elroqs verkocht en de EV3 ook aanzienlijk harder liep. Het succes van de bZ4X komt vooral goed uit de verf als je het met eerdere resultaten van dit model vergelijkt, want in de verkoopranglijsten van 2026 komt het model niet verder dan plek 101.

