Toyota verkocht in Europa niet eerder zoveel auto's als vorig jaar

Yaris Cross aan de leiding

Lexus LBX naast Toyota Yaris Cross
Lars Krijgsman

Toyota boert goed. Heel goed zelfs. Niet eerder verkocht Toyota Motor Europe in Europa zoveel auto's als vorig jaar. De verkoopteller staat op maar liefst 1,23 miljoen auto's.

Toyota en Lexus waren vorig jaar in Europa goed voor de verkoop van 1.229.038 nieuwe auto's. Dat waren er 12.000 stuks meer dan een jaar eerder, een stijging van zo'n 1 procent. Niet verrassend is Toyota goed voor het gros van de verkopen. Toyota verkocht vorig jaar 1.143.963 auto's in Europa en had daarmee een aandeel van 93 procent in de verkopen van Toyota Motor Europe. Die ruim 1,14 miljoen auto's waren er één procent meer dan een jaar eerder. Lexus deed het vorig jaar in Europa minder goed dan een jaar eerder. Het merk verkocht 85.075 auto's. Dat waren er 3,5 procent minder dan in 2024.

Toyota

De Toyota Yaris Cross was met 200.477 verkochte exemplaren met afstand de populairste nieuwe Toyota in Europa. De Yaris staat met 167.019 exemplaren op plek twee, gevolgd door de Corolla die goed was voor 155.643 registraties. De C-HR staat op plek vier (143.166 stuks), de Aygo X (98.838 exemplaren) en de RAV4 (91.277 stuks) volgen op achtereenvolgens plek vijf en zes.

Interessant: van de 167.019 Toyota's Yaris die er in 2025 in Europa zijn verkocht, waren er slechts 484 stuks géén Hybrid. Van de Yaris Cross zijn vorig jaar in Europa slechts 6 exemplaren geregistreerd die geen hybride aandrijflijn hadden.

ModelAantal
Yaris Cross200.477
Yaris167.019
Toyota C-HR143.166
Aygo X98.838
Corolla (Hatchback en Touring Sports)93.323
RAV491.277
Corolla Sedan62.320
ProAce City60.793
Corolla Cross58.035
Hilux46.101
ProAce35.811
bZ4X27.191
Land Cruiser20.534
ProAce Max15.565
Camry13.190
Prius3.060
Overig2.426
GR Yaris1.787
Highlander1.757
Mirai586
Urban Cruiser BEV493
GR Supra204
GR8610

Lexus

De LBX is bij Lexus de verkooptopper, gevolgd door de NX. Van alle in Europa verkochte exemplaren van de Lexus NX was 43 procent een Hybrid en 57 procent een Plug-in Hybrid. Ook interessant: er zijn ruim duizend exemplaren van de in Nederland niet leverbare LM - een luxueuze personenbus - in Europa verkocht. Ook de IS die hier officieel niet meer leverbaar is, was goed voor 38 registraties. Andere in Nederland niet (meer) leverbare modellen van Lexus in de lijst: Land Cruiser Prado-neefje GX en de op de full-size Land Cruiser gebaseerde LX.

ModelAantal
LBX27.447
NX25.041
RX9.564
UX9.242
ES4.835
RZ4.440
LX2.595
LM1.006
LS83
IS38
LC4
RC1
GX779
