Toyota en Lexus waren vorig jaar in Europa goed voor de verkoop van 1.229.038 nieuwe auto's. Dat waren er 12.000 stuks meer dan een jaar eerder, een stijging van zo'n 1 procent. Niet verrassend is Toyota goed voor het gros van de verkopen. Toyota verkocht vorig jaar 1.143.963 auto's in Europa en had daarmee een aandeel van 93 procent in de verkopen van Toyota Motor Europe. Die ruim 1,14 miljoen auto's waren er één procent meer dan een jaar eerder. Lexus deed het vorig jaar in Europa minder goed dan een jaar eerder. Het merk verkocht 85.075 auto's. Dat waren er 3,5 procent minder dan in 2024.

Toyota

De Toyota Yaris Cross was met 200.477 verkochte exemplaren met afstand de populairste nieuwe Toyota in Europa. De Yaris staat met 167.019 exemplaren op plek twee, gevolgd door de Corolla die goed was voor 155.643 registraties. De C-HR staat op plek vier (143.166 stuks), de Aygo X (98.838 exemplaren) en de RAV4 (91.277 stuks) volgen op achtereenvolgens plek vijf en zes.

Interessant: van de 167.019 Toyota's Yaris die er in 2025 in Europa zijn verkocht, waren er slechts 484 stuks géén Hybrid. Van de Yaris Cross zijn vorig jaar in Europa slechts 6 exemplaren geregistreerd die geen hybride aandrijflijn hadden.

Model Aantal Yaris Cross 200.477 Yaris 167.019 Toyota C-HR 143.166 Aygo X 98.838 Corolla (Hatchback en Touring Sports) 93.323 RAV4 91.277 Corolla Sedan 62.320 ProAce City 60.793 Corolla Cross 58.035 Hilux 46.101 ProAce 35.811 bZ4X 27.191 Land Cruiser 20.534 ProAce Max 15.565 Camry 13.190 Prius 3.060 Overig 2.426 GR Yaris 1.787 Highlander 1.757 Mirai 586 Urban Cruiser BEV 493 GR Supra 204 GR86 10

Lexus

De LBX is bij Lexus de verkooptopper, gevolgd door de NX. Van alle in Europa verkochte exemplaren van de Lexus NX was 43 procent een Hybrid en 57 procent een Plug-in Hybrid. Ook interessant: er zijn ruim duizend exemplaren van de in Nederland niet leverbare LM - een luxueuze personenbus - in Europa verkocht. Ook de IS die hier officieel niet meer leverbaar is, was goed voor 38 registraties. Andere in Nederland niet (meer) leverbare modellen van Lexus in de lijst: Land Cruiser Prado-neefje GX en de op de full-size Land Cruiser gebaseerde LX.