Toyota toont twee nieuwe auto's, één elektrische

Toyota viert dat het 60 jaar lang in Thailand actief is met een hoop bejubelende woorden over Toyota Motor Thailand, maar ook met de vluchtige presentatie van twee nieuwe studiemodellen.

De afdeling van Toyota die in Thailand actief is bestaat zestig jaar en dus slingert Toyota fraaie woorden en productiecijfers de wereld in. Verspreid over drie productielocaties produceert Toyota in Thailand inmiddels ruim 500.000 auto's op jaarbasis. Interessant, maar interessanter zijn de twee nieuwe studiemodellen die Toyota op het podium tilde.

We maken vluchtig kennis met de Toyota Hilux Revo BEV Concept en de IMV 0 Concept. Uitgebreide informatie geeft Toyota nog niet vrij. Hoewel het allebei pick-ups zijn, dienen ze elk een ander doel. Toyota omschrijft de duidelijk op de huidige generatie Hilux gebaseerde Hilux Revo BEV Concept als een auto waarmee Toyota zich richt op 'CO2-neutraliteit en een beter milieu'. De IMV 0 Concept moet onder meer mobiliteit voor iedereen bereikbaar maken.

De naam van de IMV 0 Concept is ongetwijfeld een verwijzing naar het IMV-platform dat Toyota sinds 2004 toepast onder auto's als de Hilux en de hier niet leverbare Fortuner en Innova. IMV - wat staat voor Innovative International Multi-purpose Platform - is dus een basis met een ladderframe. Toyota zegt maandenlang de levensstijl van zijn beoogde klanten te hebben bestudeerd. Het lijkt erop dat de IMV 0 Concept een relatief eenvoudige, utilitaire pick-up moet worden.

De IMV 0 Concept en Hilux Revo BEV Concept zijn allebei een pick-up, maar dienen zoals gezegd elk een ander doel. Volgens Toyota geeft het daarmee blijk van het niet voeren van een 'one-size-fits-all'-filosofie, ook niet op het gebied van aandrijflijnen.

Niemand minder dan Toyota President Akio Toyoda deelde tijdens de presentatie nog een kleine sneer uit naar criticasters. "Ik word in de media vaak bekritiseerd als ik niet wil zeggen dat de auto-industrie zich volledig moet toeleggen op elektrische auto's. Ik geloof dat we realistisch moeten zijn in wanneer de samenleving klaar is om BEV's volledig te omarmen en wanneer onze infrastructuur daar klaar voor is. Net als bij volledig autonome auto's die we nu allemaal hadden moeten rijden het geval is, denk ik dat het langer duurt dan de media ons wil laten geloven voordat EV's gemeengoed worden."