Toyota teast met Corolla sedan

2018 was voor Toyota het jaar van de terugkeer van de Corolla. Eerder al konden we kennismaken met de hatchback en de Touring Sports genaamde stationwagon, binnenkort gaat het doek van de sedan. Toyota kietelt ons vast met deze plaagplaat.

De Auris is dood, leve de Corolla. Een oude, vertrouwde naam keerde eerder dit jaar terug in het gamma van Toyota. De nieuwe Auris werd in maart dit jaar tijdens de Salon van Genève aan de wereld voorgesteld, maar pas twee maanden geleden kondigde Toyota aan dat hij niet Auris, maar Corolla gaat heten. Enkele dagen later, we schrijven inmiddels 4 september, ging het doek van de meest praktische Corolla, de Touring Sports genaamde combi. Dat betekent dat het nu tijd is voor de derde trap van deze raket, de sedan. Die staat nu op het lanceerplatform voor te gloeien.

China is de plek waar deze Toyota Corolla sedan zal worden onthuld, om precies te zijn in Guangzhou, bij ons beter bekend als Kanton. Daar vindt van 16 tot 25 november Auto Guangzhou plaats. Hoewel Toyota het in ons land natuurlijk vooral van de hatchback en de combi zal moeten hebben, weten we al wel dat de sedan toch aan het gamma van de Nederlandse dealers zal worden toegevoegd. Van de vorige Corolla/Auris was er weliswaar geen sedan, maar elders in de wereld reed er nog lang een sedan rond, die dan weer - lekker verwarrend - Corolla heette.

De Corolla komt begin volgend jaar naar ons land. Hij wordt gebouwd op het modulaire TNGA-platform en zal leverbaar zijn met twee hybride aandrijflijnen. De 122 pk-versie heeft een 1,8-liter benzinemotor, de 180 pk-variant een tweeliter.