Toyota Supra debuteert in Detroit

Toyota is al maanden bezig met het opwarmen voor de komst van de nieuwe Supra (A90), een auto waar autoland al jaren met jeukende handjes op zit te wachten. Vandaag is dan eindelijk officieel bekend waar en wanneer de vijfde generatie van de Japanse sportcoupé zijn debuut beleeft.

Toyota heeft de North American International Auto Show in New York (NAIAS) als podium uitgekozen om de nieuwe Supra op te introduceren. Onlangs hebben we al uitgebreid met de auto kennis kunnen maken en hebben we zelfs met de auto kunnen rijden, al betrof het tot op heden een pre-productiemodel. Medio januari, als de NAIAS zijn poorten opent, maken we eindelijk kennis met de productierijpe Supra.

De nieuwe Supra, generatie A90, is het resultaat van een samenwerking met BMW. De twee bedrijven hebben samen een blauwdruk ontwikkeld die als basis dient voor zowel de nieuwe BMW Z4 als de Supra. Al vroeg in het ontwikkelingsproces gingen de twee fabrikanten hun eigen weg. Hoewel de twee auto’s gebruikmaken van hardware van BMW, moeten de twee auto’s dus geheel eigen identiteiten hebben. De nieuwe Supra krijgt in ieder geval een 3,0-liter grote zes-in-lijn onder de kap die minimaal 340 pk sterk is. Op de definitieve specificaties zullen we nog even moeten wachten.