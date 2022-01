Toyota stoomt GT3-racer en heftigere GR Yaris klaar

Toyota heeft de laatste jaren de sportieve smaak behoorlijk te pakken. We maakten kennis met de Supra, de buitenissige GR Yaris en natuurlijk ook de GR86. Wie dacht dat het daarmee voorlopig wel weer even leuk is geweest, heeft het mis. Toyota werkt namelijk aan een extra potente versie van de toch al niet bepaald bescheiden GR Yaris. Die auto dook vorig jaar al meermaals op de Nürburgring-Nordschleife op en binnenkort krijgen we het eindresultaat te zien. Tijdens de Tokyo Auto Salon, die op 14 januari begint, gaat het doek eraf, meldt Toyota nu.

Veel meer informatie krijgen we niet en Toyota laat de speciale GR Yaris enkel op een donkere teaserfoto zien. Toch zijn er al enkele uiterlijke verschillen met de reguliere GR Yaris te spotten. Zo heeft de nieuwe versie een luchtinlaat in de motorkap en prijkt er achterop een dikkere spoiler. Die laatste zagen we op de meest recente spyshots ook al, de luchthapper is nieuw. Toyota spreekt over de 'fully tuned' GR Yaris, alleen is het nog niet helemaal duidelijk of de auto naast aerodynamische extra's ook qua vermogen nog meer toebedeeld krijgt. De 1.6 driecilinder met supercharger stampt er nu al een ronduit indrukwekkende 261 pk vermogen uit. We zijn benieuwd of er nog meer uit te halen valt.

GR GT3 Concept

Een grotere verrassing is de GR GT3 Concept die Toyota meeneemt naar de beursvloer in Tokyo. Op de teaserplaat helemaal bovenaan dit artikel zien we het silhouet van die scheurneus. Hoewel je misschien zou verwachten dat Toyota voor een GT3-auto voortborduurt op de Supra, zien we een ander nog onbekend model. Een auto die qua vormen enigszins doet denken aan de Mercedes-AMG GT. Als we in de geschiedenis van Toyota duiken, kunnen we vanwege de lange neus en ver naar achteren geplaatste cabine niet anders dan een parallel trekken met de befaamde 2000GT. Een volwaardige retro-2000GT zal het alleen waarschijnlijk niet zijn.

Toyota zegt dat de GR GT3 Concept volop op de racerij gericht is en dat-ie over zaken beschikt die Toyota Gazoo Racing in de motorsport ontwikkeld heeft. De kans is dan ook groot dat de GR GT3 Concept techniek van de WEC-racer GR010 Hybrid leent. Die vierwielaangedreven hypercar beschikt over een 3,5-liter biturbo V6 die tot 680 pk vermogen aan de achterwielen afgeeft en bijgestaan wordt door een 272 pk sterke elektromotor op de vooras. In het WEC is het systeemvermogen begrensd op 680 pk en zorgen de elektromotor en verbrandingsmotor ieder voor een deel daarvan, mogelijk doet de GT3 Concept het enkel met de V6. Over een week weten we meer.