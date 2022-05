Toyota Starlet volop in leven en wordt vernieuwd

In 2019 trok Toyota de modelnaam Starlet uit de mottenballen voor een eigen variant van de toen actuele Suzuki Baleno. Die Toyota Starlet kwam een jaar later ook in Zuid-Afrika op de markt en is inmiddels dus al enkele jaren bekend. De auto waarop de Starlet is gebaseerd, de in 2019 uit Nederland verdwenen Suzuki Baleno, ging onlangs grondig onder het mes en dus acht Toyota de tijd rijp om ook de Starlet op te waarderen.

De Toyota Starlet ondergaat niet geheel volgens verrassing dezelfde wijzigingen als de Baleno eerder, dus heeft ook Toyota's hatchback een gehee nieuw front en een grondig herziene achterkant. Zet je de gewijzigde Starlet naast de Suzuki Baleno, dan valt toch de ietwat eigen neus van de Toyota op. Hij heeft een minder hoge grille met daarin chroomkleurige elementen. Lager zit een geheel eigen bumper, maar daarmee hebben we de uiterlijke verschillen wel gehad. In de Starlet nemen we een vernieuwd interieur met een meer opgeruimde middenconsole waar, inclusief een nieuw infotainmentscherm.

De Toyota Starlet heeft voortaan een 105 pk en 138 Nm sterke 1.5, die in ieder geval in Zuid-Afrika de 96 pk en 130 Nm krachtige 1.4 vervangt. Zoals verwacht komt de Starlet niet in West-Europa op de markt, Toyota heeft hier immers de Yaris in het aanbod. De Yaris is in Zuid-Afrika enkel als GR Yaris te krijgen. De hier onbekende Agya geldt er als instapmodel.