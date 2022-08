Toyota Sienta: nieuwe compacte hybride MPV

Wie in Nederland op jacht is naar een compacte ruimtereus en geen van een bedrijfswagen afgeleide personenauto wil is vooral aangewezen op de occasionmarkt. Dat was vroeger wel anders. MPV-achtigen waren er jaren geleden in alle soorten in maten. Naast ludospaces - denk aan auto's als de Berlingo en Kangoo - waren er midi-MPV's als de Opel Zafira, Renault Scénic en grotere modellen als de Ford S-Max en Galaxy, Renault Espace, Toyota Previa en Volkswagen Sharan. Met de C3 Picasso had Citroën zelfs een MPV-achtige van de C3 in het gamma. Toyota komt nu met een nieuwe generatie van de Sienta, een compact ruimtewonder waarvan het concept ons enigszins doet denken aan die C3 Picasso, maar die met maar liefst zeven zitplaatsen en twee schuifdeuren een stuk praktischer is.

De Sienta zeg je? Jazeker! Die bestaat stiekem al heel lang. Een snelle terugblik. Toyota greep in 2003 het platform van de eerste generatie Yaris bij z'n kladden om er vervolgens een hoekig MPV-koetsje omheen te vouwen. De eerste Sienta was geboren. Een soort Yaris Verso dus, maar met zeven zitplaatsen net even praktischer. Na maar liefst twaalf jaar bracht Toyota de tweede generatie van de Sienta op de markt. In 2016 maakte autoland kennis met een vooral aan de achterzijde eigenzinnig vormgegeven auto die weinig aan het concept van het origineel veranderde. Die Sienta - waarvan het design op een schoen was geïnspireerd - ging in 2018 onder het mes en vier jaar later is het tijd voor de compleet nieuwe Sienta die in dit artikel de hoofdrol speelt.

De nieuwe derde generatie Toyota Sienta lijkt een ludospace zoals de Toyota ProAce City Verso, maar is in tegenstelling tot die auto geen afgeleide van een bedrijfswagen. Hij staat op een lange versie van het GA-B-platform dat je kent van auto's als de Yaris en Yaris Cross. De wielbasis van de 4,3 meter lange Sienta is met 2,75 meter echter fors langer (+19 centimeter) dan die van die twee modellen. Net als de vorige generatie ziet ook de nieuwe er aardig opvallend uit. Hij heeft een vriendelijk snoetje met koplampen met koplampen met afgeronde hoeken en een bolle bumper met daarin een grote grille die wordt doorklieft door een kunststof paneel. De hele auto is doorspekt met afgeronde hoeken, Shikakumaru-design noemt Toyota dat.

Om zoveel mogelijk interieurruimte te creëren staan de A-stijlen ver naar voren en zijn ze enigszins gebogen. Op de flanken zien we kunststof cross-achtige aankleding, een schuifdeur en een eigenwijs vormgegeven stukje plaatwerk tussen de C- en D-stijl. De Sienta heeft verder hoog gepositioneerde en eigenwijs ingevulde achterlichtunits.

Geen MPV-achtige zonder slimme opbergmogelijkheden en handige slimmigheden. Zo vinden we zien we alleen al in het dashboard zelf diverse opbergvakjes. Ook in de middentunnel zijn opbergplekken, in de deurpanelen kun je meerdere flesjes kwijt, de armsteunen hebben handige haakjes en aan de achterzijde van de voorstoelen zitten niet alleen enveloppe-achtige vakken, maar ook USB-C-aansluitpunten. In het hemeltje zitten uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem om de passagiers op elke zitrij van frisse en koele of warme lucht te bedienen. De ruiten in de twee elektrische bedienbare schuifdeuren hebben uitschuifbare zonneschermpjes en zoals elke moderne Toyota is de Sienta uitgerust met een uitgebreid pakket passieve en actieve veiligheidssystemen.

In Nederland is de Yaris waar de Sienta zijn techniek mee deelt te krijgen met een eenvoudige 1.0 driecilinder, met een 1.5 én met een hybride aandrijflijn met een 1.5. De 1.0 wordt door Toyota te licht bevonden voor de Sienta. Wel krijgt de MPV dezelfde 1.5 en de hybride aandrijflijn van de Yaris. Schakelen gaat met een CVT-transmissie die de aanwezigheid van tien versnellingen simuleert. Er komt - net als van veel in Japan geleverde auto's - zelfs een slimme versie van waarin je achterin je rolstoel eenvoudig kwijt kunt. Enkel in thuisland Japan, daarbuiten komt -ie namelijk niet op de markt. Zijn vanafprijs: omgerekend zo'n €14.350. Toyota verwacht maandelijks 8.300 exemplaren van de Sienta te verkopen.

Zou Toyota er slim aan doen door de Sienta ook naar Nederland te halen? We zien het niet zo 1-2-3 gebeuren, maar een compacte MPV-achtige zou juist wegens het ontbreken van dergelijke modellen in Europa mogelijk best een interessant concept zijn. We zijn benieuwd naar jullie meningen.