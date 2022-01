Toyota Sequoia: Tundra voor 8 personen

Toyota presenteert in de VS een geheel nieuwe Sequoia. Het SUV-broertje van de Tundra is de grootste SUV uit het aanbod van het merk en biedt plaats aan maximaal acht personen.

In tegenstelling tot de Tundra, die ook in Nederland nog weleens te zien is, kennen we de Sequoia in onze contreien eigenlijk niet. Dat is logisch, want voor een grote SUV is nu eenmaal geen (grijs kenteken-)belastingvoordeel te halen zonder grote aanpassingen. De Sequoia is echter het SUV-broertje van die Tundra, die in september in volledig nieuwe vorm verscheen. Logisch dus, dat ook de Sequoia nu een volgende generatie ingaat.

Net als de Tundra is de Sequoia gebouwd volgens het body-on-frame-principe, dus met een separaat ladderchassis. Daarmee is het een regelrechte concurrent voor auto’s als de Chevrolet Tahoe en Ford Expedition. De nieuwe Sequoia lijkt aan de voorkant sterk op de Tundra, maar heeft uiteraard een naar achteren doorlopend dak en een geheel eigen kont. Heel jammer – vinden wij – is dat de elektrisch te openen achterruit is verdwenen. Bij de vorige Sequoia verdween die ruit met een druk op de knop in de achterklep. Handig voor kleine spullen, maar ook gewoon lekker op zonnige lentedagen. De nieuwe Sequoia heeft een vaste ruit en een reguliere klep uit één stuk.

Wel biedt de auto als vanouds een enorme bak ruimte. Er zijn verschillende stoelopstellingen beschikbaar, maar de meest praktische variant biedt plaats aan acht inzittenden. Het dashboard kennen we uit de Tundra en combineert heel veel luxe met een stoere, onverzettelijke uitstraling en een groot scherm.

Alle Sequoia’s worden aangedreven door de hybride-aandrijflijn die in de Tundra de krachtigste van twee beschikbare opties is. Dat betekent een 3,5-liter V6 en een elektromotor, gekoppeld aan – opvallend! – een tientraps-automaat. Het boeltje helpt 443 pk en 790 Nm op de been, dus aan kracht geen gebrek. Dat blijkt ook wel uit het trekgewicht, want deze super-SUV mag in optimale vorm bijna 4.100 kg verplaatsen. Vierwielaandrijving is uiteraard beschikbaar, maar niet standaard. Wie vaak de blubber in gaat, kan het beste kiezen voor de stoere TRD Pro-versie (hier in wit), die zijn alleskunner-karakter natuurlijk ook onderstreept met allerlei uiterlijkheden.

De nieuwe Toyota Sequoia staat vanaf de zomer bij de Amerikaanse dealers.